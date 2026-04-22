  • Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош»
13

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге.

«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.

Винисиус не впервые столкнулся с подобным отношением, но он настоящий мадридист, который любит клуб и эту эмблему. Я очень доволен, что болельщики наградили его аплодисментами. Я не думаю, [что свист был] всеобщим, что весь «Бернабеу» его освистывал или что его освистывали постоянно. Такое бывает время от времени, я тоже прошел через подобное. Вини сегодня очень хорошо потрудился.

Все в «Реале» верят в Камавинга. Я, руководство, болельщики – все.

После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся 7 матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось еще шесть», – сказал главный тренер «Реала».

Что делать с Челестини?20219 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Madrid Zone
Дней без подлизывания Винисиусу от Арбелоа: 0.
Это что за набор слов?
Про доминирование это его артета заразил?
Альваро Арбелингус.
Не лизнуть венику на конфе не смог 😂
Официант почему-то про Мбаппе не сказал ничего, хотя его тоже освистывали.
А в камавингу уже не верит никто, кроме него самого. Ни болельщики, ни руководство. Слухи о продаже с самой зимы идут
Есть, есть, у нас появился 2-ой "доминатор" уже 😁😁😁
Любить клуб и самоотдача, абсолютно разные вещи.
Винисус не пользуется туалетной бумагой, ведь для этого есть язык Арбелоа
Вот бы так на работе, работаешь на на...ись, а начальник говорит какой-то ты хороший и ЗП у руководства побольше выбивает
"Вини сегодня очень хорошо потрудился", сказал Альваро Арбелоа. А проходящему мимо Винни шепнул на ухо: "Зайди ко мне в тренерскую, твой зад немного потускнел, надо это исправить."
21 минуту назад
22 минуты назад
58 минут назад
сегодня, 09:11
36 минут назад
сегодня, 08:17
