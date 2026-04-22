Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош»
Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге.
«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.
Винисиус не впервые столкнулся с подобным отношением, но он настоящий мадридист, который любит клуб и эту эмблему. Я очень доволен, что болельщики наградили его аплодисментами. Я не думаю, [что свист был] всеобщим, что весь «Бернабеу» его освистывал или что его освистывали постоянно. Такое бывает время от времени, я тоже прошел через подобное. Вини сегодня очень хорошо потрудился.
Все в «Реале» верят в Камавинга. Я, руководство, болельщики – все.
После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся 7 матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось еще шесть», – сказал главный тренер «Реала».
Официант почему-то про Мбаппе не сказал ничего, хотя его тоже освистывали.
А в камавингу уже не верит никто, кроме него самого. Ни болельщики, ни руководство. Слухи о продаже с самой зимы идут