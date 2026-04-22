Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не стал предполагать, как команда бы смотрелась, если бы Игорь Дивеев не покинул ее зимой. Защитник перешел в «Зенит» во время зимнего перерыва.
Во вторник ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:10 в 26-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает 3 матча подряд.
«Если бы Дивеев был в ЦСКА, возможно, была бы такая же ситуация с командой, как и сейчас. Как бы играл Игорь по сравнению с тем, как было раньше, я не могу ответить.
Если вы посмотрите пропущенные голы, то они часто происходят из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя ответить, как Дивеев действовал бы сейчас. Но меня это не волнует, я работаю с теми, кто есть сейчас в команде», – сказал Челестини.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
