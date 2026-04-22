  • Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»
Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»

Челестини: будь в ЦСКА Дивеев, была бы такая же ситуация, возможно.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не стал предполагать, как команда бы смотрелась, если бы Игорь Дивеев не покинул ее зимой. Защитник перешел в «Зенит» во время зимнего перерыва.

Во вторник ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:10 в 26-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает 3 матча подряд. 

«Если бы Дивеев был в ЦСКА, возможно, была бы такая же ситуация с командой, как и сейчас. Как бы играл Игорь по сравнению с тем, как было раньше, я не могу ответить.

Если вы посмотрите пропущенные голы, то они часто происходят из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя ответить, как Дивеев действовал бы сейчас. Но меня это не волнует, я работаю с теми, кто есть сейчас в команде», – сказал Челестини. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
А как довольны были заменой Дивеева на Лусиано, мол Зенит лоханулся, ну да ну да....
Ответ Покерный Футбол
А как довольны были заменой Дивеева на Лусиано, мол Зенит лоханулся, ну да ну да....
Это же спортс… даже если Зенит подпишет Ямаля бесплатно тут все равно найдутся те кто будет считать что Зенит надули. «Эффект доминатора»
Ответ Покерный Футбол
А как довольны были заменой Дивеева на Лусиано, мол Зенит лоханулся, ну да ну да....
Довольны были странные люди. Я сходу был в шоке от этой рокировки.
Если он не знает как бы было с Дивеевым, я отвечу: "Он бы 2-3 гола забил сопернику и ЦСКА пропустил бы на 4-5 голов меньше."
На самом деле странное решение было менять Дивеева, вы убираете игрока основы, паспортиста. Это слишком серьезный шаг был со стороны руководства довериться новому тренеру в таком вопросе, и будет выглядеть глупо, если по итогу, после этого его ещё и уволят...
Ответ Алексей Филиппов
На самом деле странное решение было менять Дивеева, вы убираете игрока основы, паспортиста. Это слишком серьезный шаг был со стороны руководства довериться новому тренеру в таком вопросе, и будет выглядеть глупо, если по итогу, после этого его ещё и уволят...
Это не инициатива Фабио, он по вашему кто, спортивный директор? Ему принесли такой вариант, он согласился. Не его вина, что руководство не в состоянии за десять лет найти сносного нападающего самостоятельно.
Ответ Алексей Филиппов
На самом деле странное решение было менять Дивеева, вы убираете игрока основы, паспортиста. Это слишком серьезный шаг был со стороны руководства довериться новому тренеру в таком вопросе, и будет выглядеть глупо, если по итогу, после этого его ещё и уволят...
Причём лидера (одного из лидеров).
Зато сколько балабольства было.. От этих детей комментаторов на спортсе "взяли забивного Напа (ещё тогда писал:" В каком месте он забивной? Только один сезон что-то смог в зените, потом за 14 матчей 0 голов", хорошо отдали травматичного защитника".. Понятно, в общем, великие аналитики
Кто ЦСКА, а кто Ростов? Вчера было не очень понятно.
Тренеры постарались
Дивеев практически идеально вписался в Зенит, уже вовсю руководит линией обороны, так что спасибо большое за этот обмен, синьор Челестини.
Не согласен я. Главные причины сегодняшнего кризиса коней как раз и заключаются в разрушении центральной оси команды. То есть в уходе Дивеева, ставшим фатальным, а так же в вводе в нее Баринова и Гондоу. Да и отсутствие Акинфея масла тоже не добавило. То, что было потеряли, а новое не работает. Не сказал бы, что приход Дивеева усилил Зенит , но уход его коней ослабил. Это видно даже без очков))
Ответ Kit244098
Не согласен я. Главные причины сегодняшнего кризиса коней как раз и заключаются в разрушении центральной оси команды. То есть в уходе Дивеева, ставшим фатальным, а так же в вводе в нее Баринова и Гондоу. Да и отсутствие Акинфея масла тоже не добавило. То, что было потеряли, а новое не работает. Не сказал бы, что приход Дивеева усилил Зенит , но уход его коней ослабил. Это видно даже без очков))
Лично я был в шоке от радости, когда про возможный обмен тогда услышал. Лусиано импонировал, но было понятно уже , что он полено и кубковый герой. А Дивей всегда нравился. С приходом Дивея появилась вариативность в выборе состава из-за паспорта. Он не уступает по качеству Дркушичу , они оба будут чуть слабее Нино и лучше Алипа. А если брать лидерские качества , то на уровне с Нино , и сейчас они образовали очень интересную пару цз
Спасибо за Дивеева! Зенит больше приобрёл, чем потерял :)
Это то, когда походу руководство не того выбрало в тренеры. Хотя за долгое время привыкли, что команда точечно находила тех, кого надо.
Да тут в пору задаваться вопросом не как было бы с/без Дивеева, а как было бы с/без Челестини. Но за Дивеева большой спасибо, Фабио.
