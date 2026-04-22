«Вы прикалываетесь?» Мелехин о том, что «Ростов» тянул время в конце матча с ЦСКА

Защитник «Ростова » Виктор Мелехин не согласился с утверждением о том, что его команда тянула время в конце матча 26‑го тура Мир РПЛ против ЦСКА в Москве (1:1).

– Показалось, что вы в конце матча тянули время, да и болельщики ЦСКА вас освистывали за это.

– По горячим следам тяжело сказать. Мы играли, боролись как могли.

– То есть установки тянуть время не было?

– Нет, конечно. Вы прикалываетесь? – сказал Мелехин с улыбкой.