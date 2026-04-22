«Вы прикалываетесь?» Мелехин о том, что «Ростов» тянул время в конце матча с ЦСКА

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин не согласился с утверждением о том, что его команда тянула время в конце матча 26‑го тура Мир РПЛ против ЦСКА в Москве (1:1).

– Показалось, что вы в конце матча тянули время, да и болельщики ЦСКА вас освистывали за это.

– По горячим следам тяжело сказать. Мы играли, боролись как могли.

– То есть установки тянуть время не было?

– Нет, конечно. Вы прикалываетесь? – сказал Мелехин с улыбкой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Журналюга расчитывал услышать от Вити ответ в духе: - да, вы точно подметили, тренер дал установку валяться до последнего...
Чудак-человек, смех да и только.
Какие то глупые вопросы
Вы прикалываетесь? Мы тянули время со 2-й минуты вообще-то.
Обсалютно все клубы прибегают к такой тактике когда нужно.
