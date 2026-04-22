«Вы прикалываетесь?» Мелехин о том, что «Ростов» тянул время в конце матча с ЦСКА
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин не согласился с утверждением о том, что его команда тянула время в конце матча 26‑го тура Мир РПЛ против ЦСКА в Москве (1:1).
– Показалось, что вы в конце матча тянули время, да и болельщики ЦСКА вас освистывали за это.
– По горячим следам тяжело сказать. Мы играли, боролись как могли.
– То есть установки тянуть время не было?
– Нет, конечно. Вы прикалываетесь? – сказал Мелехин с улыбкой.
Что делать с Челестини?20305 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Чудак-человек, смех да и только.