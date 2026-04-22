Чалханоглу впервые в «Интере» набрал 3 (2+1) очка за матч – с «Комо». Турок забил первый гол головой за «нерадзурри»
Турецкий полузащитник сделал дубль и отдал ассист на Петара Сучича в матче с «Комо» в полуфинале Кубка Италии (3:2).
Чалханоглу также забил свой первый гол головой за «нерадзурри».
Он перешел в «Интер» в 2021 году из «Милана».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Повторю мысль. Надевая футболку Интера, Хакан никогда не отбывает номер. В Турции ему даже предъявляют, что за сборную он играет не так как за Интер
Как же время летит быстро...уже 5 лет в Интере
