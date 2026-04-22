Чалханоглу впервые в «Интере» набрал 3 (2+1) очка за матч – с «Комо». Турок забил первый гол головой за «нерадзурри»

Хакан Чалханоглу впервые в составе «Интера » принял участие в трех голах за один матч.

Турецкий полузащитник сделал дубль и отдал ассист на Петара Сучича в матче с «Комо » в полуфинале Кубка Италии (3:2).

Чалханоглу также забил свой первый гол головой за «нерадзурри».

Он перешел в «Интер» в 2021 году из «Милана».