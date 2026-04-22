Рюдигер сбил Аленью в штрафной «Реала» после удара хавбека «Алавеса». Мартинес Мунуэра не назначил пенальти

Рюдигер грубо сыграл против Аленья в штрафной «Реала».

Антонио Рюдигер сшиб Карлеса Аленья, когда хавбек «Алавеса» уже нанес удар по ворота «Реала», возле 11-метровой отметки. 

Эпизод произошел на 85-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги, завершившегося победой «Реала» со счетом 2:1. 

Игроки гостевой команды просили судью Хуана Мартинеса Мунуэру назначить пенальти, однако арбитр эпизод момент без внимания. 

Скриншоты: кадры трансляции «Матч Футбол 2»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
А такую же новость, но уже про сбитого после удара Винисиуса слабо?

Комментатор всё чётко объяснил по таким моментам. Илюше Учватову моё порицание
Ответ Pelerin
Илья Учватов
Любит: Спартак Барселона Хави
Основатель блогов: Окей, Барселона

привыкай, ты на бчк сайте, где персонажи как Ригоберка или Климов не в пермаче сидят, а с 1293129319319 рейтингами
Извините, но вы откровенно лжете по поводу лояльности к болельщикам «Барселоны». Неоднократно уже было замечено, что болелам «Реала» позволяется в комментариях куда больше чем болельщикам «Барсы». Ну и про то, что даже в новости, где нет упоминания «Реала» приходят толпами фаны Мадрида и начинают там свою вакханалию и закидывать всех минусами, тоже уже стало очевидно.
Момент с Мбаппе против Жироны описали как "мог попасть рукой", "игроки Реала просили пенальти". Здесь же "сшиб", "судья не назначил пенальти", хотя этот момент настолько глупо даже комментировать. Аленья вспомнил свои корни, и в духе Ла масии элегантно уединился с газоном.
По одному из мнений, суслики — самые внимательные животные. Они встают на задние лапки и прислушиваются: не ползёт ли змея, не крадётся ли лиса, не летит ли орёл, не было ли пенальти в ворота Реала.
Аленья четко с задержкой в пару секунд упал и начал корчиться от боли, когда увидел, что мяч мимо полетел) Типичный каталонец
Просто подскользнулся. Интересно, найдется хомячок, который начнет про мерзость Рюдигера втирать, не смотря матч? Ждём хомячка
Так де сшибли Винисиуса и судья не назначил пенальти. Но про это вы писать не будете)
