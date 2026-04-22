  • Киву о 3:2: «Только сумасшедшему «Интеру» под силу дважды обыграть «Комо» за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»
Киву о 3:2: «Только сумасшедшему «Интеру» под силу дважды обыграть «Комо» за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»

Киву о 3:2 с «Комо» после 0:2: только сумасшедшему «Интеру» это под силу.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями от волевой победы над «Комо» (3:2) в ответном полуфинале Кубка Италии (первая игра – 0:0).

«Комо» вел со счетом 2:0 до 69-й минуты, после чего Хакан Чалханоглу забил два гола с пасов Петара Сучича, а на 89-й ассистировал хорвату.

– Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывает себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.

Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.

Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» (12 апреля была гостевая победа в Серии А со счетом 4:3 – Спортс’‘) за 10 дней – это под силу только сумасшедшему «Интеру».

– Теперь вы можете выиграть и Чемпионат, и Кубок Италии в этом сезоне.

– Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии, – сказал Киву в эфире Sport Mediaset.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Киву и сам не плохой такой тренер оказался, в первый же свой сезон скорее всего зажмет Серию а и возможно кубок, ну и конечно, как он переигрывает сеска каждый раз
Ответ аdidаs
Киву и сам не плохой такой тренер оказался, в первый же свой сезон скорее всего зажмет Серию а и возможно кубок, ну и конечно, как он переигрывает сеска каждый раз
Это больше к Маротте комплимент)
Снова огненный матч от этих двух команд 🔥
А Интер в нормальный тонус пришел 👌🏼
Матчи с Комо "ОГОНЬ"
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
22 апреля, 21:46Live
Фабрегас о 2:3 с «Интером»: «Я горжусь игроками «Комо». Знаю, где мы были, когда начинали, а теперь боремся за выход в финал Кубка Италии и были близки к победе над прошлогодним финалистом ЛЧ»
21 апреля, 21:40
«Интер» вышел в финал Кубка Италии впервые с 2023-го и сыграет с «Лацио» или «Аталантой»
21 апреля, 21:04
«Интер» победил «Комо» (3:2), отыгравшись с 0:2. Чалханоглу сделал дубль с ассистов Сучича и отдал пас ему же на победный гол
21 апреля, 20:58
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
8 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
30 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
41 минуту назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
41 минуту назадФото
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
57 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
16 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
41 минуту назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
