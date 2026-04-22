Киву о 3:2: «Только сумасшедшему «Интеру» под силу дважды обыграть «Комо» за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»

Киву о 3:2 с «Комо» после 0:2: только сумасшедшему «Интеру» это под силу.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву поделился эмоциями от волевой победы над «Комо» (3:2) в ответном полуфинале Кубка Италии (первая игра – 0:0).

«Комо» вел со счетом 2:0 до 69-й минуты, после чего Хакан Чалханоглу забил два гола с пасов Петара Сучича, а на 89-й ассистировал хорвату.

– Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывает себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.

Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.

Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» (12 апреля была гостевая победа в Серии А со счетом 4:3 – Спортс’‘) за 10 дней – это под силу только сумасшедшему «Интеру».

– Теперь вы можете выиграть и Чемпионат, и Кубок Италии в этом сезоне.

– Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии, – сказал Киву в эфире Sport Mediaset.

