Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
– Это ваш худший матч?
– С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.
Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность... Что-то нужно радикально менять.
Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу, – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Челси и без тренера не может так проигрывать 5 матчей подряд. Зачем тогда этим днарям на поле платить зарплаты? Можно и молодежку с Кобхэма выпустить. Может быть они даже гол бы сообразили за 5 матчей.
С другой стороны это работа Росеньора приводить их в чувство. И если ты видишь, что эти клованы не хотят играть, то выпускай Гиу, Ачимпонга, Сарра, да кого-угодно в старт.
Зачем ты тогда нужен в клубе? Можно вас всех вместе выставить на мороз, если вы ничего не можете уже 2 месяца.
Отсюда и выкрутасы Энцо, Кукурельи...
Хватит ли яиц усадить этих бездельников и выпустить того же Дерри, выгнав предварительно тренироваться Гарначо?
Хватит ли выкинуть из заявки Делапа с формулировкой "извини, но ты - гавно" и поставить кого угодно из молодняка? Или того же Гиу, он же есть.
Может сказать Кайседо, что ему до лучшего опорника ещё надо бы потренироваться годика три, потому пусть идёт начинает, а Эссугу поиграет пока.
А как на счёт выкинуть Чалобу с Фофана и наигрывать сквозь любые ошибки Сарра - Пингипонга - Хато. Ждать Колвила, купить кого-то ещё, и вот с этим плясать, а французский цирк с Чалобой в придачу отправить на гастроли.
Не-а, не хватит.
Даже если дадут время - всё равно не хватит.
Опять увидим всё такое же, но с умным видом.
Везде в прессах чего-то сильно переживают за уходы кого-то там.
Но мне бы хотелось, чтобы этим кому-то там в клубе объяснили, что по сравнению с этим клубом они из себя представляют пока что максимум микробов, которых можно менять и в худшую сторону не изменится.
Они уже со всеми начали переподписывать контракты на улучшенных условиях, но при этом летят вниз. В чём тогда смысл всего этого был?