  • Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
Лиэм Росеньор подвел итоги игры с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

– Это ваш худший матч?

– С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.

Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность... Что-то нужно радикально менять.

Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу, – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Ну он прав в том, что игроки позорники сегодня были, которые ходили пешком с грустными лицами. Прямо такого безвольного позорища от игроков Челси я никогда не видел.
Челси и без тренера не может так проигрывать 5 матчей подряд. Зачем тогда этим днарям на поле платить зарплаты? Можно и молодежку с Кобхэма выпустить. Может быть они даже гол бы сообразили за 5 матчей.

С другой стороны это работа Росеньора приводить их в чувство. И если ты видишь, что эти клованы не хотят играть, то выпускай Гиу, Ачимпонга, Сарра, да кого-угодно в старт.
Зачем ты тогда нужен в клубе? Можно вас всех вместе выставить на мороз, если вы ничего не можете уже 2 месяца.
Ответ Proper Chels
Такое происходит когда у тренера нет авторитета и хоть какого-то бэкграунда.
Отсюда и выкрутасы Энцо, Кукурельи...
Ответ Free Walker
В точку
Ну выглядело действительно так, будто сливают тренера
Ответ Namelesskey
Уже 7 матчей сливают, но чет не сливается)
Ответ CyberUnited
Бачок сливной сломался наверное)
Игроки сливают тренера? Мне его даже жалко стало, совсем опустошенным выглядит
Ответ Александр Колосов
Да кажется не только тренера, но и руководство хотят слить
Этот сеньор еще хуже лысого физрука в Ливерпуле, топы АПЛ где-то на распродажах себе тренеров берут?
Ответ Pavel Makarov
Не оправдываю Слота, в этом сезоне он плох, но у него хотя бы было чемпионство с Фейеноордом, а также в отменённом из-за короны сезоне он со своим АЗ разделил первое место с Аяксом. А за какие заслуги брали в Челси Росеньора - вообще непонятно
Тоенер по квоте не просто поплыл, а умоляет об увольнении
Ок, допустим, тебя оставят ещё на один матч.
Хватит ли яиц усадить этих бездельников и выпустить того же Дерри, выгнав предварительно тренироваться Гарначо?

Хватит ли выкинуть из заявки Делапа с формулировкой "извини, но ты - гавно" и поставить кого угодно из молодняка? Или того же Гиу, он же есть.

Может сказать Кайседо, что ему до лучшего опорника ещё надо бы потренироваться годика три, потому пусть идёт начинает, а Эссугу поиграет пока.
А как на счёт выкинуть Чалобу с Фофана и наигрывать сквозь любые ошибки Сарра - Пингипонга - Хато. Ждать Колвила, купить кого-то ещё, и вот с этим плясать, а французский цирк с Чалобой в придачу отправить на гастроли.

Не-а, не хватит.
Даже если дадут время - всё равно не хватит.
Опять увидим всё такое же, но с умным видом.

Везде в прессах чего-то сильно переживают за уходы кого-то там.
Но мне бы хотелось, чтобы этим кому-то там в клубе объяснили, что по сравнению с этим клубом они из себя представляют пока что максимум микробов, которых можно менять и в худшую сторону не изменится.

Они уже со всеми начали переподписывать контракты на улучшенных условиях, но при этом летят вниз. В чём тогда смысл всего этого был?
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Это утопия. Этого на лавку, того выкинуть из заявки, третьего отправить тренироваться. За этих игроков были улпачены большие суммы денег. Если начать их сгнаивать на скамейке, то во-первых, их стоимость сильно просядет, а во-вторых, никто не будет Челси даже рыночную стоимость платить, видя что эти игроки не нужны клубу. В итоге клуб понесет убытки на десятки, если не сотню миллионов фунтов. Это не дадут сделать ни одному тренеру мира.
Ответ d3fstqd
Я это прекрасно понимаю.
Скорее всего сливают Росеньора. Видимо, игроков Челси не устраивают наборы лего или занятия по лепке пластилина. Ждут другого воспитателя
этот тренер порвался. несите следующего
Нужно больше негров в команде
Даже жаль чела. Надеюсь после Челси наладит карьеру. Помню, как при любых проблемах дедов Челси обвиняли в сливе тренера. Но вот против Брайтона это именно так и выглядело.
Спортс'' снял сериал «Зенит навсегда» – история сине-бело-голубых в 5 сериях. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
