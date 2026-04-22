Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»

Росеньор о поражении от «Брайтона»: худший вечер в моей карьере.

Лиэм Росеньор подвел итоги игры с «Брайтоном » (0:3) в АПЛ .

– Это ваш худший матч?

– С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.

Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность... Что-то нужно радикально менять.

Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу, – сказал главный тренер «Челси » в эфире Sky Sports.

