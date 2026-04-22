«Реал» победил впервые с марта – после трех поражений и ничьей

«Реал» прервал серию без побед.

Команда Альваро Арбелоа одолела «Алавес » (2:1) в 33-м туре Ла Лиги .

Мадридцы победили впервые за пять матчей. Перед этим днем у них было три поражения и ничья.

24 апреля «Реал » встретится с «Бетисом».