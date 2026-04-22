Челестини о ЦСКА: «Кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Мы соглашаемся с критикой, но нужно быть осторожнее с инсайдами. Не надо искать моменты, которых нет»

Челестини о ЦСКА: кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал текущую ситуацию в команде.

Во вторник армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ . Команда не побеждает в трех матчах подряд.

– Как вам удается не подаваться унынию и верить в успех?

– Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки. Мы соглашаемся с критикой, потому что мы выступаем не очень хорошо. Если раньше мы получали похвалу, то сейчас соглашаемся с критикой.

Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Я очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо.

Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять еще раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте, – сказал Челестини.