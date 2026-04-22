Челестини о ЦСКА: «Кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Мы соглашаемся с критикой, но нужно быть осторожнее с инсайдами. Не надо искать моменты, которых нет»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал текущую ситуацию в команде. 

Во вторник армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает в трех матчах подряд. 

Как вам удается не подаваться унынию и верить в успех?

– Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки. Мы соглашаемся с критикой, потому что мы выступаем не очень хорошо. Если раньше мы получали похвалу, то сейчас соглашаемся с критикой.

Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Я очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо.

Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять еще раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте, – сказал Челестини. 

Может, Челестини слабый тренер. Однако просто противно смотреть, как его начали мочить на Матче. Вон даже конявый Гришин сидит сейчас в студи и с серьёзными щщами обсуждает какой-то вброс, что швейцарца скоро уволят. Ситуация очень напоминает Станковича, того откровенно затравили. Кстати, почему начавшего регулярно лажать Гусева не трогают. Как раньше молчали в тряпочку про Карпина. Меркзо всё выглядит.
так работают СМИ, c добрым утром. Я конечно тоже не могу это одобрить из правил морали, но типа так крутятся современные медиа. Всегда нужна жертва, сенсация, повод. Никто не читает серьезные аналитические и травоядные статьи массово. Никому не интересны конструктивные рассуждения о путях решения тех или иных вопросов. Балом правит хейт-контент, клоуны (как вы их не назовите), провокации и тд. Это собирает. Это смотрят/читают. Грустно? Но факт и проблема в нас самих. Увы.
Потому что с Карпиным и Гусевым всем этим псевдоэкспертам ещё много лет работать, общаться, сидеть в одних шоу, и в целом вариться в одной тусовке. А иностранцев можно "топить", потому что после увольнения они уедут и дел с ними никаких не будет.
Ну и возможно, что "гении" отечественного тренерского цеха просят поддавливать иностранцев, чтобы самим занять их места.
Итого после зимней паузы: 5 поражений, 2 ничьих и 4 победы... Челестини только лишь поломал то, что выстроил Николич.
Ну Челик поплыл походу. Пафоса навалил,хотя авторитет нужно заслужить
Не удивительно,что команда забила большой и толстый на этого понтореза
🤣🤣🤣 Тебе скоро не с кем играть будет, 🤡
Тут в комментах похоже сидит представитель Фабио, или он сам, и минусит все негативные комменты о нем
Фабио, мы ещё по эпизоду с Мойзесом поняли... с тобой будут играть только футболисты с гордо поднятыми руками
Да свали ты уже…
Прямо монах-крестоносец в боевом походе на словах, а не обиженный мямля макаронник на деле.
Богданыч по сравнению с Челестини это Гвардиола
Болтать только умеет
Челестини про 1:1 с «Ростовом»: «ЦСКА вообще не атаковал в 1-м тайме, а во 2-м сделал достаточно, чтобы выиграть. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за день»
21 апреля, 20:28
Круговой о слухах про увольнение Челестини: «Нужно всем собраться и верить в Фабио. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро»
21 апреля, 19:59
Челестини о форме ЦСКА: «Провели матч года в Москве против «Краснодара», но сейчас нет такой уверенности. Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»
21 апреля, 19:40
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
7 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
29 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
40 минут назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
40 минут назадФото
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
56 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
15 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
40 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
Рекомендуем