Фабрегас о 2:3 с «Интером»: «Я горжусь игроками «Комо». Знаю, где мы были, когда начинали, а теперь боремся за выход в финал Кубка Италии и были близки к победе над прошлогодним финалистом ЛЧ»

Фабрегас о 2:3 с «Интером»: я разочарован, но горжусь игроками «Комо».

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас не стал критиковать команду за упущенную победу над «Интером » в ответном полуфинале Кубка Италии (2:3, первая игра – 0:0).

«Комо» вел со счетом 2:0 до 69-й минуты, после чего Хакан Чалханоглу забил два гола с пасов Петара Сучича, а на 89-й ассистировал хорвату.

«Пропущенный гол немного изменил ситуацию, хотя я помню и шанс Диао. Я знаю, где мы были, когда начинали этот путь, а теперь мы боремся за выход в финал Кубка Италии и дважды были близки к победе над «Интером». Это очень приятно.

Я спокоен. Я знал, что мои ребята покажут отличную игру. Я действительно горжусь ими. Я знаю, кто они, с чего начинали и где находятся сейчас на своем пути. Мы играли против команды, которая играет в этом составе уже много лет и выигрывает скудетто. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов.

Мы должны продолжать работать. Конечно, я разочарован. Я был расстроен из-за игры против «Сассуоло» в пятницу. Я много выигрывал и много проигрывал. Я также многому учусь в плане общения после матчей. Чего-то нам не хватило, но мы можем только гордиться этой игрой – великолепное выступление, и я думаю, что было бы неправильно злиться сегодня.

На этом уровне решающее значение имеют мелкие детали. У нас осталось пять матчей в чемпионате, и мы не можем позволить себе ошибаться», – сказал испанец в эфире Mediaset.

