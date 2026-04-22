«Челси» опустился на 7-е место и может выпасть из топ-10 по итогам тура. У команды Росеньора 5 поражений подряд в АПЛ

«Челси» может выпасть из топ-10 АПЛ.

«Челси» проиграл «Брайтону» в 34-м туре АПЛ (0:3). Это пятое подряд поражение лондонцев в чемпионате.

Команда Лиэма Росеньора опустилась на 7-ю строчку с 48 очками, пропустив «Брайтон » вперед (50 очков).

Шанс опередить лондонцев по итогам тура имеют еще пять команд – «Брентфорд» (48 очков), «Борнмут » (48), «Эвертон » (47) и «Сандерленд» (46). Теоретически такую возможность имеет «Фулхэм » (45 очков), но это крайне маловероятно: для этого ему нужно разгромить «Астон Виллу» с разницей в 11 голов.

Таким образом, «Челси» рискует оказаться вне топ-10 по итогам 34-го тура.