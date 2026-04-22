  • «Челси» опустился на 7-е место и может выпасть из топ-10 по итогам тура. У команды Росеньора 5 поражений подряд в АПЛ
«Челси» опустился на 7-е место и может выпасть из топ-10 по итогам тура. У команды Росеньора 5 поражений подряд в АПЛ

«Челси» может выпасть из топ-10 АПЛ.

«Челси» проиграл «Брайтону» в 34-м туре АПЛ (0:3). Это пятое подряд поражение лондонцев в чемпионате. 

Команда Лиэма Росеньора опустилась на 7-ю строчку с 48 очками, пропустив «Брайтон» вперед (50 очков). 

Шанс опередить лондонцев по итогам тура имеют еще пять команд – «Брентфорд» (48 очков), «Борнмут» (48), «Эвертон» (47) и «Сандерленд» (46). Теоретически такую возможность имеет «Фулхэм» (45 очков), но это крайне маловероятно: для этого ему нужно разгромить «Астон Виллу» с разницей в 11 голов.

Таким образом, «Челси» рискует оказаться вне топ-10 по итогам 34-го тура.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
потратить 2 лярда, чтобы не попасть даже в еврокубки...
Ответ arman_ezid
потратить 2 лярда, чтобы не попасть даже в еврокубки...
Потратить 2 лярда, чтобы со скамейки выходили усилять Гарначо, Гиу, Эссугу
Ответ AlexVetoVeto
Потратить 2 лярда, чтобы со скамейки выходили усилять Гарначо, Гиу, Эссугу
А еще на парикмахера Кукурельи!?
Безвольная команда, отвозили тачки, трешку им загрузили и домой. Сегодняшний Челси…
Ответ Mark Anisimov
Безвольная команда, отвозили тачки, трешку им загрузили и домой. Сегодняшний Челси…
вы знаете что такое ГОВНО. Это сегодня Челси. и пусть ЭКСПЕРТЫ в этом ковыряются
В начале сезона я спрашивал когда построят уже новый современный вместительный стадион??

Оказывается вон оно что, состав ещё нужно пересобирать.

Это Челси. Это Great Britain
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
В начале сезона я спрашивал когда построят уже новый современный вместительный стадион?? Оказывается вон оно что, состав ещё нужно пересобирать. Это Челси. Это Great Britain
А смысл? Тоттенхэм вон построили, а теперь играть в Шипе
Ответ Акер
А смысл? Тоттенхэм вон построили, а теперь играть в Шипе
Тоже про это думаю, и смешно))))
С приходом нового тренера Челси преобразился)))
Просто надо еще штук 5 Чуквумек купить еще
Как Ромка ушел, только клубный случайно у ПСЖ выиграли
Ответ Антон Сюткин
Как Ромка ушел, только клубный случайно у ПСЖ выиграли
Не случайно, толковая команда была. Но почему-то решили убрать тренера, вот результат
Сначала, я задавался вопросом куда пропали нормальные игроки. Потом, куда пропали нормальные тренеры. Сейчас более-менее, выглядят только Бавария и ПСЖ, в принципе, во всей Европе. Какой-то декаданс, в общем и целом.
Ответ Антон_1117096158
Сначала, я задавался вопросом куда пропали нормальные игроки. Потом, куда пропали нормальные тренеры. Сейчас более-менее, выглядят только Бавария и ПСЖ, в принципе, во всей Европе. Какой-то декаданс, в общем и целом.
нету, просто не выросли. Теперь наблюдаем на середняком у большинства клубов, которые когда-то были топы. Поэтому и задротят они в тактику и прагматизм, потому что отсутствует футбольный скилл и мышление
Ответ Антон_1117096158
Сначала, я задавался вопросом куда пропали нормальные игроки. Потом, куда пропали нормальные тренеры. Сейчас более-менее, выглядят только Бавария и ПСЖ, в принципе, во всей Европе. Какой-то декаданс, в общем и целом.
Балтика еще!)))
Эти игроки недостойны носить футболку этого клуба, а этот "тренер" тянет максимум на управляющего в "Макдоналдс", хотя я бы не доверил ему даже жарить картошку. Позорники
Ответ Travis Henderson
Эти игроки недостойны носить футболку этого клуба, а этот "тренер" тянет максимум на управляющего в "Макдоналдс", хотя я бы не доверил ему даже жарить картошку. Позорники
Так игроки же делают, что ты просил. Сливают всем подряд.
На данный момент у Челси самая слабая игра во всей лиге…
И не ясно за счёт чего собирался выигрывать росеньор.
Я как будто вернулся в эту Поттера.
