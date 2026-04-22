У Росеньора 11 побед и 10 поражений в 23 матчах во главе «Челси»

Лиэм Росеньор выиграл менее половины матчей во главе «Челси ».

Лондонцы были разгромлены «Брайтоном» (0:3) в 34-м туре АПЛ .

41-летний специалист возглавил команду в январе 2026-го. Под его руководством она провела 23 игры, из которых выиграла 11, в 10 потерпела поражение, еще две встречи завершились вничью.