Фанаты «Реала» освистали Камавинга после выхода на замену в игре с «Алавесом». Хавбек удалился в матче с «Баварией», и «Мадрид» вылетел

Фанаты «Реала» освистали Камавинга за красную карточку в ЛЧ.

Болельщики «Реала» освистали полузащитника Эдуардо Камавинга на «Сантьяго Бернабеу».

23-летний француз на 63-й минуте заменил Орельена Тчуамени в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (2:0, второй тайм).

В момент выхода Эдуардо на поле на «Бернабеу» раздался сильный свист, который был слышен в трансляции. В начале матча фанаты «Реала» освистали Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Напомним, что на 86-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» хавбек сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку. Мюнхенцы в большинстве забили два гола, победили со счетом 4:3 и вышли в полуфинал. 

Позднее Камавинга извинился перед командой и болельщиками в соцсетях. Сообщалось, что Эдуардо плакал в одиночестве в раздевалке после красной карточки. Игроков «Мадрида» потрясло состояние партнера, они стараются его поддержать.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Что болельщики, что Рюдигеры всякие… они друг друга стоят
Камавингу нужно продавать(
Приходил топовым универсалом, но после травм на свой высокий уровень уже не вышел и врядли выйдет, по крайней мере в Мадриде
Жаль конечно если его вышвырнут, мне он чертовски нравится, помню как затыкал дыру в обороне на левом фланге, напоминал Марсело, как вышел против Сити и навесил на Родриго, да много позитивных моментов помню, гораздо больше чем отрицательных, да и в целом, стравливать всех собак на него за вылет от баварской машины я бы не стал, вылет с кубка Испании его вина ? Или быть может чемпионат он слил? как минимум он далеко не первый в списке кого надо выпроводить, и я очень надеюсь что останется.
какой клуб, такие и болельщики)
да тут надо весь Реал освистать было. Алавес был как минимум не хуже. создал больше опасных моментов и это против команды, которой надо было реабилитироваться перед болельщиками за последние неудачи.
Не болельщики, а позорище:) Камавинга нормальный паренёк, наоборот могли бы поддержать:)
Ответ rigobersong
Своего Араухо затравили так что в Израиль пришлось ехать, молчал бы
Ответ giga90
Комментарий скрыт
Молодцы, творожковые! Травите тех, кто за клуб костьми ложится, и дальше. Должно помочь.
Ответ eugenetelichko
Костьми ложится ? чудак трусцой бегает, от ударов отворачивается.
