«Челси» проиграл с крупным счетом 5 из 8 последних игр. До этого разгромных поражений не было с февраля 2025-го

У «Челси» 5 крупных поражений в 8 последних матчах.

«Челси » потерпел очередное разгромное поражение под руководством Лиэма Росеньора .

Лондонцы уступили «Брайтону » со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ . Также в последних восьми играх они крупно проиграли «Манчестер Сити» (0:3), «Эвертону» (0:3) и «ПСЖ» (0:3 и 2:5).

До этого отрезка, начавшегося в марте, поражений с разницей в три мяча или более не было больше года – с февраля 2025-го.