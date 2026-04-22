  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Челси» проиграл с крупным счетом 5 из 8 последних игр. До этого разгромных поражений не было с февраля 2025-го
20

«Челси» проиграл с крупным счетом 5 из 8 последних игр. До этого разгромных поражений не было с февраля 2025-го

У «Челси» 5 крупных поражений в 8 последних матчах.

«Челси» потерпел очередное разгромное поражение под руководством Лиэма Росеньора.

Лондонцы уступили «Брайтону» со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ. Также в последних восьми играх они крупно проиграли «Манчестер Сити» (0:3), «Эвертону» (0:3) и «ПСЖ» (0:3 и 2:5).

До этого отрезка, начавшегося в марте, поражений с разницей в три мяча или более не было больше года – с февраля 2025-го.

Что делать с Челестини?20344 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoЛиэм Росеньор
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот серьезно, а что ожидать от Челси с тренером из середняка Франции, его весь мир высмеивает подходом с Лего и тд, игроки его даже всерьез не воспринимают , тем более его какие-то идеи стоили матча с ПСЖ
Нынешний Челси - это вообще максимально грамотно подобранное сборище мазохистов. Должик наслаждается каждым поражением Сеньорика в ожидании долгожданного первого гола за 5 матчей. Эгбали на стадионе наслаждается очередному сливу Брайтону, которому он ещё и платит бабки за унижения. Фанаты на трибунах вместо полного игнора этого дна продолжают скупать билеты и петь про Абрамовича за очередным поражением. Все довольны по сути
Уэлбек в режиме пахана вышел на пару минут и забил😎
Печальное зрелище. Где же бист Гарначо?
кстати единственное светлое пятно сегодня в атаке челси было
Челси разваливается на глазах...
Мне стыдно что я за них когда то болел
Сезон окончен еще после игры с МЮ

Можно дать время на поле резервистам, Делап, Ачемпонг, Тосин кто ещё
Ну ты возможно не смотрел вчера матч, фанаты Челси как раз на три буквы Росеньора начали посылать во время матча, там отчетливо было слышно .
Эгбали в целом слил весь проект как Челси, его была инициатива убрать Поча, поставить тренера из ЧШ, но и его сменить на тренера из середняка Франции без опыта, дальше если падать, жду в Челси назначение тренером какого нибудь эксперта со sky sport или женщину тренера как в Германии.
Мареска конечно тоже виновник,подставил команду до конца сезона дотерпеть надо было и потом права качать владельцам,а в итоге оставил команду без тренера
они с руководством друг друга стоили, те тоже кретины не могли цз ему дать хотя росеньору почти сразу подогнали
Кто не падает тот не встаёт!

Соберись сопляк, не жуй сопли
А ведь даже норм тренеров корме Алонсо сейчас нет свободных, а он в Челси явно не пойдёт .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» проиграл 7 из 8 последних матчей с общим счетом 2:19. Единственная победа – над «Порт Вейл» из 3-й лиги
21 апреля, 20:57
«Челси» проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола, и повторил свой антирекорд 1912 года
21 апреля, 20:55
«Челси» разгромлен «Брайтоном» на выезде – 0:3! Кадыоглу забил в первом тайме, Хиншелвуд и Уэлбек – во втором
21 апреля, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем