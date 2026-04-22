«Интер» вышел в финал Кубка Италии впервые с 2023-го и сыграет с «Лацио» или «Аталантой»

«Интер» вышел в финал Кубка Италии впервые за три года.

Команда Кристиана Киву одержала волевую победу над «Комо » (3:2) в ответном полуфинальном матче. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

Миланцы вышли в финал впервые с 2023 года и в 16-й раз в истории. В решающем матче они встретятся с «Лацио » или «Аталантой».