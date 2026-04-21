  • «Челси» проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола, и повторил свой антирекорд 1912 года
«Челси» проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола, и повторил свой антирекорд 1912 года

«Челси» проиграл пять матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола. Это повторение клубного антирекорда, установленного в 1912 году. 

Сегодня лондонцы разгромно уступили «Брайтону» (0:3) в 34-м туре. 

До этого они проиграли «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:1).  

Физрук нового поколения просто отрицательно разрывает АПЛ.
у Челси последняя победа в чемпионате была в начале марта, к следующему туру АПЛ будет ровно 2 месяца, считай юбилей намечается)
Черчилль тогда еще был молод.
И Черчилль такой молодой и две мировых впереди?
Матч с Тоттенхэмом будет легендарным)
2-0 петухи ничего интересного
Видимо, Росеньор для Челси будет кем-то вроде Чернышова в Спартаке в 2003.
Что случилось с командой, которая осенью разорвала Барсу как Тузик грелку?
Она утонула.
Она вернулась в реальность при новых владельцах
На сезон осталась одна задача - обыграть петухов. Но чтоб не требовать невозможного, то хотя б не проиграть им
А Вы уверены, что нынешний Челси способен обыграть Тоттенхэм, даже при наличии мотивации? Тоттенхэм так то против того же Брайтона играл намного бодрее и осмысленнее, чем Челси сегодня.
С Росеньором вряд ли, с каким-то и.о. до конца сезона мб. Но и я сразу обозначил реальную надежду вторым предложением
Зато инклюзивный тренер
Компани в Баварии тоже тренирует из-за инклюзивности?
Увидим. Был прецедент с Райкардом, про которого уже во времена его триумфа с Барселоной открыто говорили, что всю работу за него делают другие люди, игру команде ставил "помощник". Что впрочем, похоже, подтвердилось его дальнейшей карьерой.
Посоны,а Данька то хорош) Какой голешник положил,рад за старичка
В свои 40 на таком уровне играет! Респект!
Челси идет к истокам. До Абрамовича они были никем по большей части. Вест Хем статуснее был.
Бред. Без Абрамовича побеждали Реал в финале кубка, такого наш Арсенал за всю историю не смог сделать
Так и есть. С уходом Абрамки я сразу сказал,что золотое время Челси ушло. Да,пару чашек взяли,но это на багаже и вопреки. Сейчас мы наблюдаем за тем как топари в лице Эгбали и Боули ведут клуб на дно. Ну а для АПЛ это считай минус топ клуб
Главные новости
Мбаппе подарил футболку тренеру «Алавеса» Флоресу после победы «Реала» в матче Ла Лиги
5 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
11 минут назад
Юрий Семин: «Я нормально отношусь к педикюру, футболист должен следить за ногами. Ты от мастера выйдешь – и ноги легкие становятся»
19 минут назад
Эсекиэль Барко: «От «Зенита» было предложение в момент подписания контракта со «Спартаком». Но клуб приехал за мной в Аргентину, и сейчас я всем доволен»
20 минут назад
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
51 минуту назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
сегодня, 10:25
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
сегодня, 10:20
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 10:10
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
сегодня, 10:00Вакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Росеньор остается у руля, но ситуация может измениться. Рано говорить, будет ли он работать на матче с «Лидсом». В «Челси» обсуждают, что делать дальше». Журналист Солекол о тренере
5 минут назад
«Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать быков на «Ozon Арене»!
26 минут назадРеклама
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
28 минут назад
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
34 минуты назадИгры
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
38 минут назад
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
38 минут назад
Лига чемпионов Азии-2. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Ахли», ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт
42 минуты назадВидео
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
50 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
сегодня, 09:57
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Рекомендуем