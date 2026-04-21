«Челси» проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола, и повторил свой антирекорд 1912 года

У «Челси» пять поражений подряд в АПЛ без забитых голов.

«Челси» проиграл пять матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола. Это повторение клубного антирекорда, установленного в 1912 году.

Сегодня лондонцы разгромно уступили «Брайтону» (0:3) в 34-м туре.

До этого они проиграли «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:1).