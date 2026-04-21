«Челси» проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола, и повторил свой антирекорд 1912 года
У «Челси» пять поражений подряд в АПЛ без забитых голов.
«Челси» проиграл пять матчей подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного гола. Это повторение клубного антирекорда, установленного в 1912 году.
Сегодня лондонцы разгромно уступили «Брайтону» (0:3) в 34-м туре.
До этого они проиграли «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Физрук нового поколения просто отрицательно разрывает АПЛ.
у Челси последняя победа в чемпионате была в начале марта, к следующему туру АПЛ будет ровно 2 месяца, считай юбилей намечается)
Черчилль тогда еще был молод.
И Черчилль такой молодой и две мировых впереди?
Матч с Тоттенхэмом будет легендарным)
2-0 петухи ничего интересного
Видимо, Росеньор для Челси будет кем-то вроде Чернышова в Спартаке в 2003.
Что случилось с командой, которая осенью разорвала Барсу как Тузик грелку?
Она утонула.
Она вернулась в реальность при новых владельцах
На сезон осталась одна задача - обыграть петухов. Но чтоб не требовать невозможного, то хотя б не проиграть им
А Вы уверены, что нынешний Челси способен обыграть Тоттенхэм, даже при наличии мотивации? Тоттенхэм так то против того же Брайтона играл намного бодрее и осмысленнее, чем Челси сегодня.
С Росеньором вряд ли, с каким-то и.о. до конца сезона мб. Но и я сразу обозначил реальную надежду вторым предложением
Зато инклюзивный тренер
Компани в Баварии тоже тренирует из-за инклюзивности?
Увидим. Был прецедент с Райкардом, про которого уже во времена его триумфа с Барселоной открыто говорили, что всю работу за него делают другие люди, игру команде ставил "помощник". Что впрочем, похоже, подтвердилось его дальнейшей карьерой.
Посоны,а Данька то хорош) Какой голешник положил,рад за старичка
В свои 40 на таком уровне играет! Респект!
Челси идет к истокам. До Абрамовича они были никем по большей части. Вест Хем статуснее был.
Бред. Без Абрамовича побеждали Реал в финале кубка, такого наш Арсенал за всю историю не смог сделать
Так и есть. С уходом Абрамки я сразу сказал,что золотое время Челси ушло. Да,пару чашек взяли,но это на багаже и вопреки. Сейчас мы наблюдаем за тем как топари в лице Эгбали и Боули ведут клуб на дно. Ну а для АПЛ это считай минус топ клуб
