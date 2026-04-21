Винисиус извинился перед фанатами «Реала» и поцеловал эмблему клуба после гола «Алавесу». Бразилец забил впервые за месяц

Винисиус извинился перед фанатами «Реала» после гола.

Винисиус Жуниор забил впервые за семь матчей с учетом игр за «Реал» и сборную Бразилии .

25-летний футболист забил дальним ударом в нижний угол после паса Федерико Вальверде и удвоил преимущество «Мадрида » в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса » (2:0, второй тайм).

После гола вингер сложил ладони и поднял их над головой, извиняясь перед болельщиками, которые освистывали его и Килиана Мбаппе в начале матча на «Сантьяго Бернабеу». Бразилец также поцеловал эмблему клуба.

Винисиус забил впервые с 22 марта – тогда он сделал дубль в дерби с «Атлетико» (3:2).