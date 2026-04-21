Винисиус извинился перед фанатами «Реала» и поцеловал эмблему клуба после гола «Алавесу». Бразилец забил впервые за месяц
Винисиус извинился перед фанатами «Реала» после гола.
Винисиус Жуниор забил впервые за семь матчей с учетом игр за «Реал» и сборную Бразилии.
25-летний футболист забил дальним ударом в нижний угол после паса Федерико Вальверде и удвоил преимущество «Мадрида» в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:0, второй тайм).
После гола вингер сложил ладони и поднял их над головой, извиняясь перед болельщиками, которые освистывали его и Килиана Мбаппе в начале матча на «Сантьяго Бернабеу». Бразилец также поцеловал эмблему клуба.
Винисиус забил впервые с 22 марта – тогда он сделал дубль в дерби с «Атлетико» (3:2). Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
