43

Винисиус извинился перед фанатами «Реала» и поцеловал эмблему клуба после гола «Алавесу». Бразилец забил впервые за месяц

Винисиус Жуниор забил впервые за семь матчей с учетом игр за «Реал» и сборную Бразилии.

25-летний футболист забил дальним ударом в нижний угол после паса Федерико Вальверде и удвоил преимущество «Мадрида» в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:0, второй тайм).

После гола вингер сложил ладони и поднял их над головой, извиняясь перед болельщиками, которые освистывали его и Килиана Мбаппе в начале матча на «Сантьяго Бернабеу». Бразилец также поцеловал эмблему клуба.

Винисиус забил впервые с 22 марта – тогда он сделал дубль в дерби с «Атлетико» (3:2). Подробная статистика выступлений игрока – здесь.

Что делать с Челестини?4581 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Провоцирует отсутсвием провокаций
Ответ blanc97
Это не Винисиус , а контрафакт !
Настоящий станцевал бы
Ответ blanc97
:))))))
Скоро догонит по забитым Ансу Фати. )
Ответ Rosenbaum
Месси 2012 год - 91 мяч, Винисиус 2018-2026 годы - 93 мяча. Обошел на два уже Лео)
Ответ Alex.K71
Зато по ассистам в ЛЧ обошел вашего кумира хотя ему еще и 26 нет
Персонаж даже не понимает суть претензий. Надо не эмблему губёхами мусолить, а в прессинге и позиционной обороне работать, а ещё - перестать терять мяч через раз. Бесконечно инфантильное, самовлюбленное, токсичное существо
Как же это фальшиво смотрится
Сезон снова слит, остаётся теперь терзать Алавесов играя в своё удовольствие
Ответ damonion@icloud.com
оказалось, что и Алавесов больше не потерзать с такой игрой. Остается защищать от них счет
Ответ damonion@icloud.com
Дани ещё выйдет и отомстит и за всех Алвесов и Алавесов!
Извинисиус получается! 🤔
Перес уже из ума выжил, раз до сих пор держит винизяну
Пацаны не извиняются!
Гений чемпион звезда! Забил впервые за месяц в Реале играя нападающего, который не отрабатывает сзади! Белиссимо!
От этого клоуна надо избавляться пока в цене!После прихода Мбаппе уже 2 года стал слишком токсичен!В современном футболе 2 игрока не участвующие в отборе и защите слишком большая роскошь!Алонсо хотел поставить системный футбол и заставить Мбаппе и Винисиуса прессинговать и защищаться,но его не поддержали к сожалению!
Материалы по теме
«Реал» обыграл «Алавес» – 2:1. Мбаппе, Винисиус и Тони Мартинес забили
вчера, 21:33
У Мбаппе 41 гол в 40 матчах сезона за «Реал». Форвард забил во 2-й игре подряд
вчера, 20:50
Гюлер отдал 9-й голевой пас в сезоне Ла Лиги. Хавбека «Реала» опережает только Ямаль – 11
вчера, 20:38
Милитао получил травму в матче с «Алавесом». Это 3-е повреждение защитника «Реала» в сезоне
вчера, 20:28
У Мбаппе 24 гола в сезоне Ла Лиги, он лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Реала» забил «Алавесу» рикошетом от защитника
вчера, 20:16
Рекомендуем
Главные новости
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
41 минуту назад
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Чем ближе конец сезона, тем выше интрига! Следите за 26 туром РПЛ с фрибетом до 15 000 от FONBET
сегодня, 06:00Промо
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:55
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
сегодня, 05:28
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
29 минут назад
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
52 минуты назад
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
«Бернли» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:46
Гришин о Челестини: «Отставка нужна, чтобы устроить встряску – ЦСКА катится с горы перед матчем года против «Спартака»
сегодня, 06:36
Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» сыграет с «Ниццей»
сегодня, 06:11
Рекомендуем