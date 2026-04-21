  • «Челси» проиграл 7 из 8 последних матчей с общим счетом 2:19. Единственная победа – над «Порт Вейл» из 3-й лиги
«Челси» проиграл 7 из 8 последних матчей с общим счетом 2:19. Единственная победа – над «Порт Вейл» из 3-й лиги

«Челси» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах.

Команда Лиэма Росеньора уступила «Брайтону» со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ.

Начиная с 11 марта лондонцы проиграли семь игр с общим счетом 2:19. Единственная победа за это время – в Кубке Англии над «Порт Вейл» (7:0) из третьего дивизиона.

26 апреля «Челси» встретится с «Лидсом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Росеньор придерживается тактики: забить один раз 7 и 7 раз проиграть в сухую)
Топарь в деле
Он просто неправильно понял эту пословицу))
Ну вот он реальный уровень этого физрука.Осталось Челси спустить до 3-й лиги,чтобы там регулярно обыгрывать Порт Вейл.
Сомневаюсь, что он будет их регулярно обыгрывать даже там 😄
Слушай, а это ты вроде во всех ветках про Челси парафинил Мареску?
Росеньор показывает мастер класс, тактики 0, стратегии 0, анализа 0, но замены надо провести, а то скажут не пытался повлиять на игру
Офигеть Уэлбек забил и сделал счёт 3-0, до сих пор помню что матч Челси-Сандерленд смотрел, где Челси 0-3 проиграл, а Уэлбек забил гол:)) Лет 15 наверн прошло, а Уелбек до сих пор на топ уровне:))
Сам в шоке) Помню ещё как у Манков начинал)Старичок реально хорош)
395 игр в АПЛ , 90 голов , 39 голевых передач 👍
В 4 из 6 матчей 0:3 итоговый счёт. Зачем вообще выходить на поле и тратить силы, если можно просто техническое поражение сидя дома забрать
Это расизм 😁
Владельцы и тренер нашли друг друга
Как и обещали в прессе - собрались на концовку сезона и выдали ВОТ ЭТО.

Это Челси, детка 😎🤘
Так этого же и хотят болельщики Челси как мы выяснили.
Проигрывать каждый матч...
Сколько надо еще проиграть матчей чтобы уволили Лудакриса? Это же очевидный слив тренера причем они даже не скрывают
Это не слив тренера игроками, это слив тренера самим же тренером
зато Порт Вейл 7:0 порвали)))
вчера, 20:50
