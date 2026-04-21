  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пошел ## ###, Росеньор». Фанаты «Челси» оскорбляли тренера по ходу матча с «Брайтоном»
39

«Пошел ## ###, Росеньор». Фанаты «Челси» оскорбляли тренера по ходу матча с «Брайтоном»

Фанаты «Челси» посылали Росеньора по ходу игры с «Брайтоном».

Болельщики «Челси» скандировали «Пошел ## ###, Росеньор» во время выездного матча 34-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:2, второй тайм). 

В то же время болельщики хозяев скандировали имя главного тренера «Челси», как передает журналист BBC Низаар Кинселла. 

Лиэм Росеньор возглавил «Челси» в январе. 

Что делать с Челестини?20343 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoЛиэм Росеньор
logoЧелси
logoБрайтон
брань
logoболельщики
logoпремьер-лига Англия
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда стадион скандирует твоё имя, но есть нюанс
Ответ Etcetera
Когда стадион скандирует твоё имя, но есть нюанс
Да, слово ## ### пишется слитно.
Это же наречие, вроде? Граммарнаци, призываю!
Ответ egorov.bsp
Да, слово ## ### пишется слитно. Это же наречие, вроде? Граммарнаци, призываю!
В данном случае это не наречие) слитно, в значении и "зачем ты это сделал", это и будет наречием. Раздельно - предлог на и существительное, на которое предлагают пойти.
И в чем они не правы?
Ответ Arnold Reality
И в чем они не правы?
В том, что кричать это нужно нынешнему управлению и тому как оно «построило» «новый Челси».
Ответ SamArus51
В том, что кричать это нужно нынешнему управлению и тому как оно «построило» «новый Челси».
Факт
Тоже глупо. На трибунах сидел Наегбали. Понятно, что они не знали, но оскорблять так мне не кажеца правильным
Росеньора даже в чем-то жаль, он не самый плохой человек
Ответ Noken
Тоже глупо. На трибунах сидел Наегбали. Понятно, что они не знали, но оскорблять так мне не кажеца правильным Росеньора даже в чем-то жаль, он не самый плохой человек
Естессно, Росеньора то уволят через неделю другую, а может и раньше, он себя не назначал, а отказываться от такого глупо, таких шансов возможно и не было бы больше.
А вот Эгбали и ко должны 90+ минут освистывать в каждом матче, может и оскорблять даже.
Ответ Noken
Тоже глупо. На трибунах сидел Наегбали. Понятно, что они не знали, но оскорблять так мне не кажеца правильным Росеньора даже в чем-то жаль, он не самый плохой человек
"он не самый плохой человек"...
Так не работает, в футболе уж точно.
Челси управляют недоумки
Он просто не для этой ситуации.
Я не буду говорить, что он вообще не для этого уровня, но он не для этой ситуации, потому что когда он перетрусил и начал играть в почетинобол (или марескабол, не важно) - всё и рухнуло.

Он совсем неопытный человек и мне его по-человечески жаль.

Но, думаю, это конец.
Алонсо, Сеск или Луис, вероятно, следующие.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Он просто не для этой ситуации. Я не буду говорить, что он вообще не для этого уровня, но он не для этой ситуации, потому что когда он перетрусил и начал играть в почетинобол (или марескабол, не важно) - всё и рухнуло. Он совсем неопытный человек и мне его по-человечески жаль. Но, думаю, это конец. Алонсо, Сеск или Луис, вероятно, следующие.
по факту. чела выдернули из команды тушить пожар, но он дров подкинул.
Был же нормальный тренер, шли на третьем месте. Теперь ни медалей, ни лиги чемпионов, да и игроки уже думают как бы свалить
Ответ Chupikovvn
Был же нормальный тренер, шли на третьем месте. Теперь ни медалей, ни лиги чемпионов, да и игроки уже думают как бы свалить
Он был недоволен вечными покупками вингеров, ему какие-то защитники были нужны
Ответ Ivan Babenko
Он был недоволен вечными покупками вингеров, ему какие-то защитники были нужны
Фу, какая мерзость - защитники. Ещё вратаря скажи нормального надо
Непонятно, они это по-русски кричали?
Судя по количеству слов и букв в ребусе…
Евсеев заряжал кричалку?
Комментарий удален модератором
Ответ hikkikomori
Комментарий удален модератором
Жёстко это когда выходит Уэлбек и через пару минут забивает 3й
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
сегодня, 10:00
Рекомендуем