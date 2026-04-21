У Мбаппе 41 гол в 40 матчах сезона за «Реал». Форвард забил во 2-й игре подряд

Нападающий Килиан Мбаппе забил за «Реал » голов в сезоне больше, чем провел матчей.

27-летний чемпион мира отличился при помощи рикошета в домашней игре 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом » (1:0, второй тайм). Ранее француз забил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Теперь на счету Мбаппе 41 гол в 40 встречах сезона во всех турнирах – 24 в Ла Лиге, 15 в ЛЧ и 2 в Кубке Испании. Подробная статистика Килиана – здесь .

