У Мбаппе 41 гол в 40 матчах сезона за «Реал». Форвард забил во 2-й игре подряд

Нападающий Килиан Мбаппе забил за «Реал» голов в сезоне больше, чем провел матчей.

27-летний чемпион мира отличился при помощи рикошета в домашней игре 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0, второй тайм). Ранее француз забил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Теперь на счету Мбаппе 41 гол в 40 встречах сезона во всех турнирах – 24 в Ла Лиге, 15 в ЛЧ и 2 в Кубке Испании. Подробная статистика Килиана – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
«Реал» обыграл «Алавес» – 2:1. Мбаппе, Винисиус и Тони Мартинес забили
21 апреля, 21:33
Гюлер отдал 9-й голевой пас в сезоне Ла Лиги. Хавбека «Реала» опережает только Ямаль – 11
21 апреля, 20:38
Милитао получил травму в матче с «Алавесом». Это 3-е повреждение защитника «Реала» в сезоне
21 апреля, 20:28
У Мбаппе 24 гола в сезоне Ла Лиги, он лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Реала» забил «Алавесу» рикошетом от защитника
21 апреля, 20:16
Фанаты «Реала» освистали Винисиуса и Мбаппе в начале игры с «Алавесом»
21 апреля, 19:51
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
6 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
28 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
39 минут назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
39 минут назадФото
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
55 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
