«Лестер» вылетел в 3-ю лигу Англии. «Лисы» играли в АПЛ в прошлом сезоне и стали чемпионами Англии 10 лет назад

«Лестер» покидает Чемпионшип.

Команда Гари Роуэтта сегодня сыграла вничью с «Халл Сити» в 44-м туре и лишилась шансов выбраться из зоны вылета. У «лис» 42 очка и 23-е место в таблице, до спасительной 21-й строчки – 7 баллов при двух турах до конца сезона.

«Лестер» вылетает во втором сезоне подряд. В АПЛ-2024/25 клуб занял 18-ю строчку.

В последний раз «Лестер» играл в третьем дивизионе Англии в сезоне-2008/09.

В сезоне-2015/16 «Лестер» стал чемпионом Англии.

«Лестер» не смог обжаловать снятие 6 очков: «Решение поддержано независимым Апелляционным советом. Клуб принимает его и сосредотачивается на предстоящих матчах»