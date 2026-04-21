  • «Лестер» вылетел в 3-ю лигу Англии. «Лисы» играли в АПЛ в прошлом сезоне и стали чемпионами Англии 10 лет назад
«Лестер» вылетел в 3-ю лигу Англии. «Лисы» играли в АПЛ в прошлом сезоне и стали чемпионами Англии 10 лет назад

«Лестер» покидает Чемпионшип.

Команда Гари Роуэтта сегодня сыграла вничью с «Халл Сити» в 44-м туре и лишилась шансов выбраться из зоны вылета. У «лис» 42 очка и 23-е место в таблице, до спасительной 21-й строчки – 7 баллов при двух турах до конца сезона.

«Лестер» вылетает во втором сезоне подряд. В АПЛ-2024/25 клуб занял 18-ю строчку.

В последний раз «Лестер» играл в третьем дивизионе Англии в сезоне-2008/09.

В сезоне-2015/16 «Лестер» стал чемпионом Англии.

«Лестер» не смог обжаловать снятие 6 очков: «Решение поддержано независимым Апелляционным советом. Клуб принимает его и сосредотачивается на предстоящих матчах»

смерть владельца на них сильно сказалась, все пошло не так.
Ответ Streetbor
Ну после смерти владельца два раза были в шаге от попадания Лч,вроде кубок Англии выиграли еще но потом непонятно что случилось,кошмар какой то
Ответ EKSPERT
Успели все выиграть: Чемпионат, Кубок, Суперкубок. Два последних уже после смерти владельца
10 лет назад Лестер стал чемпионом. Тоттенхэм стал третьим. Сейчас Лестер вылетел в третью лигу, Тоттенхэм рискует вылететь в Чемпионшип. И только Арсенал стабилен: что тогда занял второе место, что сейчас, скорее всего, тоже станет вторым
Круто было бы, если Варди, Канте, Марез вернуться и помогут Лестеру в 3й лиге:)
Ответ rigobersong
Лестер нужно перезагрузиться для светлого будущего ,а не жить прошлым
Ответ rigobersong
Варди может потренировать в пивной лиге этот Лестер
Очень странно, что никто не решился взять на поруки нищий клуб, который 10 лет назад возил весь АПЛ. Из этого просто можно было бы сделать новый Челси или просто хайповать лет 50 в середняках
Ответ dimkovski86@mail.ru
Так у Лестера нет проблем с деньгами и составом, мутные схемы и попытка жить на широкую ногу. Руководство просто сошло с ума и утопило клуб
Ответ glock17
👍👍👍
Можно было бы ещё дополнить что их оштрафовали на 6 очков за фин нарушения. как раз хватило бы для дальнейшей борьбы
Ну Ноттингем Форрест после доминирования в Англии и Европе вообще в 4-ый отлетал. Вернулись
Ответ Joe Burrow
Форест никогда в четвертом дивизионе не играл. В середине нулевых они на три сезона упали в лигу 1 (3 див), но достаточно оперативно вернулись в шип
Если бы в 2015м болельщикам предложили сделку: клуб через год станет чемпионом, а ещё через 10 лет вылетит в Лигу 1, 100% были бы за)
Не знаю как все там потом стало, но очевидно после трагедии с владельцем и его семьей , пошло все в тартарары. Смотря на безразличие, думаю это не предел вылета.
