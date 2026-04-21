Гюлер отдал 9-й голевой пас в сезоне Ла Лиги. Хавбека «Реала» опережает только Ямаль – 11
Гюлер отдал 9-й голевой пас в сезоне Ла Лиги и приблизился к Ямалю.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер отдал девятый голевой пас в Ла Лиге и приблизился к Ламину Ямалю из «Барселоны».
Форвард Килиан Мбаппе забил после паса 21-летнего турка на 30-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0, перерыв).
Это 9-й ассист Арды в 32 матчах Примеры. По этому показателю он сравнялся с Луисом Мильей из «Хетафе». У Ямаля 11 результативных передач.
Подробная статистика выступлений футболиста сборной Турции, также забившего 4 гола, доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Из них 8 на Мбаппе
Ну так Ямалю сложнее. У него партнёры в атаке Лева и Торрес. Так и забил он ещё на 10 мячей больше. Ямаль прогрессирует с каждым годом, а Гюлер пока не очень
