Гюлер отдал 9-й голевой пас в сезоне Ла Лиги. Хавбека «Реала» опережает только Ямаль – 11

Гюлер отдал 9-й голевой пас в сезоне Ла Лиги и приблизился к Ямалю.

Полузащитник «Реала » Арда Гюлер отдал девятый голевой пас в Ла Лиге и приблизился к Ламину Ямалю из «Барселоны».

Форвард Килиан Мбаппе забил после паса 21-летнего турка на 30-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом » (1:0, перерыв).

Это 9-й ассист Арды в 32 матчах Примеры. По этому показателю он сравнялся с Луисом Мильей из «Хетафе ». У Ямаля 11 результативных передач.

