«Реал» включил Хенесса в шорт-лист. Мадридцы впечатлены доминирующим стилем «Штутгарта» (Кристиан Фальк)

«Реалу» нравится Хенесс из «Штутгарта».

Себастиан Хенесс интересен «Реалу ».

Инсайдер Кристиан Фальк сообщает, что главный тренер «Штутгарта » включен в шорт-лист мадридцев. За ним следят очень внимательно.

Отмечается, что «Реал» впечатляет доминирующий стиль игры немецкой команды, несмотря на отсутствие звезд.

«Штутгарт» идет 4-м в Бундеслиге с 56 очками в 30 турах.