25

Круговой о слухах про увольнение Челестини: «Нужно всем собраться и верить в Фабио. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о слухах про возможную отставку главного тренера команды Фабио Челестини.

Сегодня армейцы дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в таблице.

– Перед матчем появились слухи об отставке Челестини. Влияло?

– Надеюсь, что футболисты, как и я, не все читают новости об этом. Нужно всем собраться и верить в Фабио, как мы верим. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро, – сказал Круговой.

Что делать с Челестини?5362 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Четыре тура осталось, а все про то, что наступит, все уже уступили...
Круговому бы с партнёрами поговорить
Либо убедить всех поддерживать Фабио и начать играть в футбол, либо уже перестать тащить в одного эту разбитую телегу
Ответ Влад Безруков
Круговому бы с партнёрами поговорить Либо убедить всех поддерживать Фабио и начать играть в футбол, либо уже перестать тащить в одного эту разбитую телегу
Мойзес уже поговорил...
Ответ Влад Безруков
Круговому бы с партнёрами поговорить Либо убедить всех поддерживать Фабио и начать играть в футбол, либо уже перестать тащить в одного эту разбитую телегу
Комментарий скрыт
Да мы тоже тут все надеемся, что переломный момент наступит скоро.. Неустойка мешает(
ага, потом он же будет рассказывать при новом тренере, что атмосфера в команде лучше стала. Также как игроки Динамо после ухода Карпина.
Ответ korysh
ага, потом он же будет рассказывать при новом тренере, что атмосфера в команде лучше стала. Также как игроки Динамо после ухода Карпина.
После ухода Валеры атмосфера улучшится в любом коллективе.
при чем здесь Бабаев и Челестини?! как руководство сменилось, так постоянно чего-то не хватает или кого-то! Ленорычу, надо было стадик самому строить, а не в кредит! А эти новые, якобы болельщики, оказались-"ничего личного, чисто бизнес"!🤬
Ответ Роман Гуков
при чем здесь Бабаев и Челестини?! как руководство сменилось, так постоянно чего-то не хватает или кого-то! Ленорычу, надо было стадик самому строить, а не в кредит! А эти новые, якобы болельщики, оказались-"ничего личного, чисто бизнес"!🤬
Гениально, нет просто гениально! Вы, наверное, финансовый гений современности, Кудини экономики? Может ответите как ему самому это было потянуть? Откройте секрет не скромничайте!
Кому из игроков собраться? Мойзес сегодня играл на десять процентов от своих возможностей и половина команды тоже. Но конфликта меду игроками и тренером нет? Переломный момент уже наступил после кубкового матча с Краснодаром. Сейчас футболисты откровенно сливают тренера.
не наступит
Собираться нужно было в январе после новогоднего застолья, а не продолжать в ваших Дубаях кутить во время сборов. Так позорно слить весну еще нужно было постараться, бездари☝️
Ответ angry horse
Собираться нужно было в январе после новогоднего застолья, а не продолжать в ваших Дубаях кутить во время сборов. Так позорно слить весну еще нужно было постараться, бездари☝️
Ага, впервые слышу, чтобы за физику игроков их тактическую обученность во время сборов отвечали они сами, а не штаб.
Вы все сидите в телефонах,всё вы читаете
И лепите фигню про веру в тренера на показ 🤦🏻🔴🔵
Дань, чемпионат почти закончился. Какой ещё перелом вы собираетесь устроить? 3 матчас аутсайдерами, Дань, три!!! И 2 очка дома!!
Тоже мне, переломщики...
