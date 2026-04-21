Круговой о слухах про увольнение Челестини: «Нужно всем собраться и верить в Фабио. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро»

Круговой о слухах про увольнение Челестини: нужно всем верить в Фабио.

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о слухах про возможную отставку главного тренера команды Фабио Челестини .

Сегодня армейцы дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ . ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в таблице.

– Перед матчем появились слухи об отставке Челестини. Влияло?

– Надеюсь, что футболисты, как и я, не все читают новости об этом. Нужно всем собраться и верить в Фабио, как мы верим. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро, – сказал Круговой.