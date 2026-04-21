  • Ульви Бабаев: «Карпин придавал нам уверенности: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас отработку за партнера. Все понимали, что это тренер высокого класса»
10

Ульви Бабаев: «Карпин придавал нам уверенности: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас отработку за партнера. Все понимали, что это тренер высокого класса»

Ульви Бабаев: Карпин заложил в нас отработку за партнера.

Ульви Бабаев поделился впечатлениями от работы под руководством Валерия Карпина в «Динамо».

– Карпин. Чем запомнился? Чем помог, что изменил?

– Валерий Георгиевич – такой человек, что говорит все прямо. Он понимает, что каждый может ошибиться и ничего в этом страшного нет.

Он придавал нам уверенности, говорил: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас именно отработку за партнера.

Сделал? Значит, так решил, я за тебя отработаю.

– Не думаешь, что иногда прямолинейность мешала Карпину? Не было перегибов с этим?

– Да не, ну, зная Георгиевича, все понимали: это тренер высокого класса. Даже если и скажет что-то резкое, то я ничего в этом не видел. Уместный «пихач», просто в моменте эмоции, ничего такого нет.

– Спустя время – что не получилось у него в «Динамо»?

– Все бывает в жизни. Ничего нельзя ожидать, так получилось, – сказал полузащитник.

Ульви Бабаев
премьер-лига Россия
Валерий Карпин
Динамо Москва
Интересный подход , жизненный, за того кто всем пихает, и правда никто не побежит сломя голову, типа да пошёл ты, сам отрабатывай.
На словах Вы Лев Толстой, а на деле, что с Карпиным вату катали, что с Гусевым…
Все понимали, что это тренер высокого класса. Почему — не понимали, но вроде так.
Молодец не стал плевать в спину ушедшему тренеру, как другие гусята.
Карпин - тренер высокого класса....на словах да, на деле мы видели как динамо до плинтуса опустил. И вообще, кто это У.Бабаев - твердый лавочник !!
Ответ Саша Мокрушин
Карпин - тренер высокого класса....на словах да, на деле мы видели как динамо до плинтуса опустил. И вообще, кто это У.Бабаев - твердый лавочник !!
Всё верно, даже не понятно почему за него так бились, когда он к мясным лыжи навострил, надо было отпускать, а ему ещё контракт увеличили.
все понимали: это тренер высокого класса.

с чего вдруг? Валера - харизматичный шарлатан, не более
Проклятие Севидовой в действии. У Валеры забуксовало, теперь вот у Гусева колдобины на дороге появились. Прислушайтесь к Шпрыгину, он дело говорит. В Динамо происходят процессы независимо от того, замечаешь их или нет.
"Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть".
Материалы по теме
Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»
вчера, 18:07
Степашин о том, как не дал Бабаеву перейти в «Спартак»: «Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Очень долго с отцом говорил, с ним, с агентом»
13 февраля, 16:50
Лещук о срыве трансфера Бабаева в «Спартак»: «Подколол – зарядил ему кричалку спартаковскую. Думал, продолжит, но он не выучил, видимо»
5 февраля, 12:26
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе подарил футболку тренеру «Алавеса» Флоресу после победы «Реала» в матче Ла Лиги
5 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
11 минут назад
Юрий Семин: «Я нормально отношусь к педикюру, футболист должен следить за ногами. Ты от мастера выйдешь – и ноги легкие становятся»
19 минут назад
Эсекиэль Барко: «От «Зенита» было предложение в момент подписания контракта со «Спартаком». Но клуб приехал за мной в Аргентину, и сейчас я всем доволен»
20 минут назад
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
51 минуту назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
сегодня, 10:25
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
сегодня, 10:20
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 10:10
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
сегодня, 10:00Вакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Росеньор остается у руля, но ситуация может измениться. Рано говорить, будет ли он работать на матче с «Лидсом». В «Челси» обсуждают, что делать дальше». Журналист Солекол о тренере
5 минут назад
«Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать быков на «Ozon Арене»!
26 минут назадРеклама
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
28 минут назад
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
34 минуты назадИгры
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
38 минут назад
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
38 минут назад
Лига чемпионов Азии-2. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Ахли», ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт
42 минуты назадВидео
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
50 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
сегодня, 09:57
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Рекомендуем