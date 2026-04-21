Ульви Бабаев: «Карпин придавал нам уверенности: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас отработку за партнера. Все понимали, что это тренер высокого класса»
Ульви Бабаев поделился впечатлениями от работы под руководством Валерия Карпина в «Динамо».
– Карпин. Чем запомнился? Чем помог, что изменил?
– Валерий Георгиевич – такой человек, что говорит все прямо. Он понимает, что каждый может ошибиться и ничего в этом страшного нет.
Он придавал нам уверенности, говорил: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас именно отработку за партнера.
Сделал? Значит, так решил, я за тебя отработаю.
– Не думаешь, что иногда прямолинейность мешала Карпину? Не было перегибов с этим?
– Да не, ну, зная Георгиевича, все понимали: это тренер высокого класса. Даже если и скажет что-то резкое, то я ничего в этом не видел. Уместный «пихач», просто в моменте эмоции, ничего такого нет.
– Спустя время – что не получилось у него в «Динамо»?
– Все бывает в жизни. Ничего нельзя ожидать, так получилось, – сказал полузащитник.
с чего вдруг? Валера - харизматичный шарлатан, не более
"Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть".