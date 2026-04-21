Клубы Чемпионшипа отказались от системы тренерских запросов. Они против внедрения ВАР в любом виде

Клубы Чемпионшипа выступили против системы тренерских запросов.

Клубы Чемпионшипа отказались от внедрения системы тренерских запросов (FVS), сообщает BBC Sport.

FVS позволяет тренерам делать ограниченное число запросов на просмотр видеоповторов, если они считают, что была допущена явная и очевидная ошибка в ключевых моментах: голы, пенальти, прямые красные карточки. Кроме того, в рамках этой системы резервный судья проверяет каждый забитый гол на предмет нарушения в момент развития атаки. Эта система не заменяет ВАР, но рассматривается как его доступная альтернатива.

Идея заключалась в том, чтобы со следующего сезона предоставить каждому тренеру по два запроса на просмотр за матч, однако клубы выступили против любой формы видеопросмотров в Чемпионшипе.

По данным источника, этот вопрос закрыт в обозримом будущем, и маловероятно, что клубы вернутся к нему даже через год.