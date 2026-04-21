«Реал» ищет иностранного тренера, который впечатлит футболистов и решит проблему незрелости состава. Игроки устали от Алонсо и не увидели у Арбелоа уровня «Мадрида» (Cadena SER)
Альваро Арбелоа вряд ли останется тренером «Реала» по окончании сезона.
Считается, что игроки устали от прежнего тренера Хаби Алонсо и не увидели у Арбелоа подхода уровня «Реала». Альваро в раздевалке никогда не воспринимали как тренера топ-уровня.
Как сообщает Cadena SER со ссылкой на источники, близкие к клубу, «сливочные» считают потерю лидеров одним из факторов неудач. В этой связи «Мадрид» ищет тренера, который сможет впечатлить футболистов команды и решить проблему незрелости состава.
В «Реале» рассматривают назначение иностранного тренера. Источники подтверждают, что на испанском рынке клуб не нашел специалиста нужного калибра.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора Талалаеву идти на повышение )))
Есть спецы и покруче!
Феликс Магат
Челестини😁
Феликс Магат в студию!
Мостовой
Tashuev
Может Винни и Черепаха по очереди через тур будут тренировать? Все одно, хуже не будет уже.
Этим избалованным негритятам ни один тренер не подойдет.
Саша, Мостовой... твой выход
Устали от Хаби? Ох уж этот тиран, за полгода загонял бедных футболистов. Должен придти тот тренер, которому Флорентино даст полный карт-бланш. Который не будет бояться оставить на скамейке Винисиуса, когда это необходимо. Который сможет заставить их всех участвовать в обороне и прессинге. Вот только, где взять его, не очень понятно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем