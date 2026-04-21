«Реал» ищет иностранного тренера, который впечатлит футболистов и решит проблему незрелости состава. Игроки устали от Алонсо и не увидели у Арбелоа уровня «Мадрида» (Cadena SER)

«Реал» ищет иностранного тренера.

Альваро Арбелоа вряд ли останется тренером «Реала » по окончании сезона.

Считается, что игроки устали от прежнего тренера Хаби Алонсо и не увидели у Арбелоа подхода уровня «Реала». Альваро в раздевалке никогда не воспринимали как тренера топ-уровня.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на источники, близкие к клубу, «сливочные» считают потерю лидеров одним из факторов неудач. В этой связи «Мадрид» ищет тренера, который сможет впечатлить футболистов команды и решить проблему незрелости состава.

В «Реале» рассматривают назначение иностранного тренера. Источники подтверждают, что на испанском рынке клуб не нашел специалиста нужного калибра.