Челестини о форме ЦСКА: «Провели матч года в Москве против «Краснодара», но сейчас нет такой уверенности. Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»

Фабио Челестини: с «Краснодаром» был матч года, сейчас такой уверенности нет.

Фабио Челестини прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ .

– ЦСКА удалось спасти игру, но игра была невыразительная. Скажите, в чем причина?

– Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова », «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» (3:1), но сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше. Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение.

В первом тайме мы не шли один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.

– Во время перерыва вы стояли у поля. Почему вас не было в раздевалке?

– Я разговаривал 5-6 минут с командой. Сказал что хотел. После вернулся на поле, дал инструкции Кармо и вернулся в раздевалку. Но вы не видели, что я разговаривал с Кармо во время перерыва?

Сказать, что я не был с командой в раздевалке… это притянуто за уши, – отметил главный тренер ЦСКА .

ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх