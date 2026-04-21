  Челестини о форме ЦСКА: «Провели матч года в Москве против «Краснодара», но сейчас нет такой уверенности. Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»
Челестини о форме ЦСКА: «Провели матч года в Москве против «Краснодара», но сейчас нет такой уверенности. Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»

Фабио Челестини: с «Краснодаром» был матч года, сейчас такой уверенности нет.

Фабио Челестини прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.

– ЦСКА удалось спасти игру, но игра была невыразительная. Скажите, в чем причина?

– Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова», «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» (3:1), но сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше. Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение.

В первом тайме мы не шли один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.

– Во время перерыва вы стояли у поля. Почему вас не было в раздевалке?

– Я разговаривал 5-6 минут с командой. Сказал что хотел. После вернулся на поле, дал инструкции Кармо и вернулся в раздевалку. Но вы не видели, что я разговаривал с Кармо во время перерыва?

Сказать, что я не был с командой в раздевалке… это притянуто за уши, – отметил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх

Что делать с Челестини?1357 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Сегодня уже выглядел откровенно плохо. Лучше разойтись, это просто пойдёт на пользу всем сторонам. Но первая половина сезона внушала оптимизм
Сегодня уже выглядел откровенно плохо. Лучше разойтись, это просто пойдёт на пользу всем сторонам. Но первая половина сезона внушала оптимизм
Вообще, не делал бы резких выводов и не увольнял бы
Вон, у Галактионова тоже бывают спады у команды, форму держать нельзя весь сезон. ЦСКА так бегал и сметл всех, сейчас подсдали, ключевого заща(ещё и забивного) продали, второй ключевой защ конфликтует.
В общем, Логично посмотреть начало следующего сезона. Конечно, мечтали о титуле во 2ом кругк, но если не 1ое место, то остальные не так критичны. Надо дать время и после предсезонки и пары трансферов посмотреть, что будет. Едва ли лучше кого найдут сейчас

Итого - Картина печальна, не спорю, но так резко не может же сдать команда без причин и забыть игру, что была ранее. Дело в физике, думаю
Сегодня уже выглядел откровенно плохо. Лучше разойтись, это просто пойдёт на пользу всем сторонам. Но первая половина сезона внушала оптимизм
первые 3 матча вы хотели сказать? какая половина.....
Хороший тренер и тактики интересные
«Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру» серьезно? В чем тогда обязанности тренера?
«Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру» серьезно? В чем тогда обязанности тренера?
У Зенита игроки тоже не бегают пока не пропустят гол.
Лет за 10 точно не припомню настолько печальной игры...даже при Гончаренко команда пыталась играть
Слушай, Фабио, не знаю, что с тобой случилось, но лучше напиши заяву по собственному желанию. Проклятья в нашем материальном мире всё же достигают адресата. Не справился, или со злым умыслом, лучше уезжай, раз не умеешь. Ты завоевал доверие осенью, но зимой всё спустил. 11 очков за 11 игр это уже перебор.
Слушай, Фабио, не знаю, что с тобой случилось, но лучше напиши заяву по собственному желанию. Проклятья в нашем материальном мире всё же достигают адресата. Не справился, или со злым умыслом, лучше уезжай, раз не умеешь. Ты завоевал доверие осенью, но зимой всё спустил. 11 очков за 11 игр это уже перебор.
Видать не только с Мойзесом конфликт. Скорее всего выглядит как "в себя поверил" и раздухарился раньше времени,начал колотить понты,хотя авторитета нет совсем,чтоб такое вытворять)
Слушай, Фабио, не знаю, что с тобой случилось, но лучше напиши заяву по собственному желанию. Проклятья в нашем материальном мире всё же достигают адресата. Не справился, или со злым умыслом, лучше уезжай, раз не умеешь. Ты завоевал доверие осенью, но зимой всё спустил. 11 очков за 11 игр это уже перебор.
Не зимой, а весной. Зимой ЦСКА Кубок взял. ))
Обмен Дивеева был катастрофической ошибкой. Центра обороны фактически нет и это огромная проблема. При всём уважении к Данилову с Лукиным это на данный момент не те ребята, с которыми можно бороться за высокие места. Виктор однозначно на выход, он вообще не умеет отбирать мяч без нарушения правил. Я не знаю, как работает наш селекционный отдел, но ведь находят же другие нормальных защитников, за вменяемые деньги, пример Андраде в Балтике. Про Рейса ничего сказать не могу, слишком мало он играл, но когда играл не впечатлил. Нападающих как не было, так и нет. Козлов вообще инородное тело на поле. Непонятная ситуация с Алвесом. Когда брали Баринова я надеялся что это будет Рахимич или Верблум, которые пресекали атакующие действия соперника в центре поля ещё в зародыше,но пока что, кроме того, что Баринов тормозит развитие атак, ничего не вижу. В общем, одни проблемы. Ну, и Фабио, по-моему слишком рано нацепил корону, да в добавок ко всему, потерял контакт с командой, иначе чем объяснить сегодняшнее его поведение? Команда ушла в раздевалку, команда горит, а он стоит на бровке и беседует с Кармо?
Челестини, пожалуйста, уезжай.
Челестини, пожалуйста, уезжай.
Да уж, видимо, в Швейцарии иные понятия достоинства.. Более, так сказать, финансово грамотные
А потом Краснодар провëл матч года разгромив вас 4-0, хотя там и 6-0 могло быть. И всего 1 удар по воротам за весь матч и тот не в створ. Наверное, самая убогая статистика, которую в жизни видел или одна из. Помню сборная России в Хорватии 2 удара нанесла и 0 в створ. И ещë у СКА Хабаровска со Спартаком в Москве 40-1 по ударам было вроде. С такой игрой вы даже Пари НН не обыграете. А то может ещë и им влетите. Это без шуток. А уж от зëньки и спама вообще по 5-0 можете получить.
Когда уже "это всё" закончится?!
Объяснение,что нам надо пропустить,что бы включиться в игру,не достойно главного тренера футбольного клуба ЦСКА🔴🔵
