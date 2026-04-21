Челестини о форме ЦСКА: «Провели матч года в Москве против «Краснодара», но сейчас нет такой уверенности. Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»
Фабио Челестини прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.
– ЦСКА удалось спасти игру, но игра была невыразительная. Скажите, в чем причина?
– Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова», «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» (3:1), но сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше. Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение.
В первом тайме мы не шли один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.
– Во время перерыва вы стояли у поля. Почему вас не было в раздевалке?
– Я разговаривал 5-6 минут с командой. Сказал что хотел. После вернулся на поле, дал инструкции Кармо и вернулся в раздевалку. Но вы не видели, что я разговаривал с Кармо во время перерыва?
Сказать, что я не был с командой в раздевалке… это притянуто за уши, – отметил главный тренер ЦСКА.
ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх
Вон, у Галактионова тоже бывают спады у команды, форму держать нельзя весь сезон. ЦСКА так бегал и сметл всех, сейчас подсдали, ключевого заща(ещё и забивного) продали, второй ключевой защ конфликтует.
В общем, Логично посмотреть начало следующего сезона. Конечно, мечтали о титуле во 2ом кругк, но если не 1ое место, то остальные не так критичны. Надо дать время и после предсезонки и пары трансферов посмотреть, что будет. Едва ли лучше кого найдут сейчас
Итого - Картина печальна, не спорю, но так резко не может же сдать команда без причин и забыть игру, что была ранее. Дело в физике, думаю