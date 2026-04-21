Альба об 1:1 с ЦСКА: «Ростов» получил золотое очко.

Главный тренер «Ростова » Джонатан Альба высказался о ничьей с ЦСКА в 26-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Больше понравился первый тайм. Второй тайм получился очень тяжелым. ЦСКА – хорошая команда, сначала они поставили нового игрока на правый фланг, мы первые 5-10 минут старались делать корректировку. До этого – подачи. Мы хорошо оборонялись, но опять пропускали после подач с фланга.

Тяжелая игра, очень хороший соперник. Замены, которые мы сделали, очень помогли. Слава богу, получили золотое очко.

О чем я говорил с Мохеби – это не по поводу соперника, тактики, это наш разговор. Я решил сделать другие замены во втором тайме, есть люди, которые тоже хорошо работают.

Думаю, ЦСКА не ожидал от нас такого прессинга в первом тайме на чужой половине поля. Может быть, они ждали другого прессинга. Они тоже сделали корректировки, мы проигрывали каждый подбор, наша линия обороны отходила назад, опорные полузащитники не успевали на подбор. Поменяли несколько игроков, в конце второго тайма играли лучше, чем в начале», – сказал Альба.

«Ростов» с 27 очками занимает 10-е место в таблице.