Данил Круговой: «ЦСКА должен был побеждать «Ростов». Их вратарь много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть»

Круговой о ничьей с «Ростовом»: ЦСКА должен был побеждать.

Данил Круговой огорчен тем, что ЦСКА не обыграл «Ростов» (1:1) в Мир РПЛ .

– Должны были побеждать. Не вошли сразу в игру, плохо контролировали мяч, подстроились под игру «Ростова ». Во втором тайме создали какие‑то моменты.

– Расскажите про забитый мяч.

– Ваня [Обляков] получил мяч, покатил мне налево. Мойзес был выше, я был чуть сзади. С Тамиком [Мусаевым] много разговаривали, как открываться. Он вышел, открылся и забил.

– О чем говорили с судьей в конце?

– Вратарь «Ростова» много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть». Я понял, спасибо, – сказал защитник армейцев.