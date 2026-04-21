Данил Круговой: «ЦСКА должен был побеждать «Ростов». Их вратарь много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть»

Данил Круговой огорчен тем, что ЦСКА не обыграл «Ростов» (1:1) в Мир РПЛ.

– Должны были побеждать. Не вошли сразу в игру, плохо контролировали мяч, подстроились под игру «Ростова». Во втором тайме создали какие‑то моменты.

– Расскажите про забитый мяч.

Ваня [Обляков] получил мяч, покатил мне налево. Мойзес был выше, я был чуть сзади. С Тамиком [Мусаевым] много разговаривали, как открываться. Он вышел, открылся и забил.

– О чем говорили с судьей в конце?

– Вратарь «Ростова» много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть». Я понял, спасибо, – сказал защитник армейцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
конфликт Кругового и Бокового!
Нашел виновного 🤝
Ничья абсолютно по дело и к победе скорее Ростов был ближе а не ЦСКА а по судьям согласен
Кони ушли от поражения с Ростовом.Сулейманов имел 200% момент, но увы!
Круг, спасибо, что ты есть
Без тебя влетели бы и Ростову, и Акрона
Ну, стоит признать, что команда не борется за Челестини. Это отчётливо видно, даже в концовке, навал был сделан из серии "ну мы старались, а получилось вот так" - никто практически Землю не выгразал, к сожалению. Конфликт с Мойзесом и упрямство Челестини выходит ему боком, неизвестной, какой бы был результат в других играх, выходи с первых минут Мойзес и Круг на своей позиции - и возможно команда задаатчя этим же вопросом. Как будто идет слив тренера..ну и функционально команда не готова ..
Хочется верить, что в кубке будет другой настрой.
Попали на необитаемый остров Мостовой, Круговой, Лесовой и Боковой …
Вот и нашли виновных
Данил, на своём поле именно вы должны были забить гол... а потом вратарь соперника пусть хоть девяносто минут на поле лежит
Там не только вратарь много лежал, но это вас никак вообще не оправдывает.
