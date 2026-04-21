Данил Круговой: «ЦСКА должен был побеждать «Ростов». Их вратарь много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть»
Данил Круговой огорчен тем, что ЦСКА не обыграл «Ростов» (1:1) в Мир РПЛ.
– Должны были побеждать. Не вошли сразу в игру, плохо контролировали мяч, подстроились под игру «Ростова». Во втором тайме создали какие‑то моменты.
– Расскажите про забитый мяч.
– Ваня [Обляков] получил мяч, покатил мне налево. Мойзес был выше, я был чуть сзади. С Тамиком [Мусаевым] много разговаривали, как открываться. Он вышел, открылся и забил.
– О чем говорили с судьей в конце?
– Вратарь «Ростова» много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть». Я понял, спасибо, – сказал защитник армейцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Без тебя влетели бы и Ростову, и Акрона
Хочется верить, что в кубке будет другой настрой.