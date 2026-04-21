  • «Челси» пропустил 11-й гол в АПЛ с углового и повторил свой антирекорд сезона-1994/95. «Брайтон» забил лондонцам на 3-й минуте
«Челси» пропустил 11-й гол в АПЛ с углового и повторил свой антирекорд сезона-1994/95. «Брайтон» забил лондонцам на 3-й минуте

«Челси» пропустил 11-й гол в АПЛ с углового – это антирекорд клуба.

«Челси» повторил свой антирекорд по пропущенным голам с угловых в чемпионате Англии.

Лондонцы играют в гостях с «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте защитник хозяев Ферди Кадыоглу поразил ворота Роберта Санчеса после подачи с углового.

«Челси» в 11-й раз в этом сезоне пропустил послФерди Кадыоглуе углового. Столько же голов «синие» пропустили в сезоне-1994/95.

Что касается нынешнего сезона, то только «Вест Хэм» пропустил больше голов с угловых в Премьер-лиге – 15.

Мареска не мог подождать до лета, потом вести переговоры с другими, остаться профессионалом. Спокойно могли бы с ним в ЛЧ на следующий сезон залететь. Подвёл всех.
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
Мареска не мог подождать до лета, потом вести переговоры с другими, остаться профессионалом. Спокойно могли бы с ним в ЛЧ на следующий сезон залететь. Подвёл всех.
Прежде чем пинать Мареску,нужно посмотреть в сторону чухана Боули) Вот где вредитель то
Ответ Arnold Reality
Прежде чем пинать Мареску,нужно посмотреть в сторону чухана Боули) Вот где вредитель то
Вы про эгбали? Он не святой как и боули, да не купили защитника вместо травмированного Ливай

Доиграй сезон, оставь клуб, игроков в зоне ЛЧ на следующий сезон, я не говорю что надо было лч брать в этом году.

Почти все игроки были за Мареска, они бы в пятерке закончили бы сезон.

Ладно что было то было.
Сколько же при Мареске очков в запасе было, что Челси даже после стольких поражений может в еврокубки попасть:))
Поняли что не залетят в лч, и решили подальше от лиги Европы и конференции держаться.
Шапито продолжается) Уже видно,что мило ЛЧ пролетают как фанера,да и ЛЕ не светит) Чудо,если в 10ку войдут с таким хаосом
Ответ Arnold Reality
Шапито продолжается) Уже видно,что мило ЛЧ пролетают как фанера,да и ЛЕ не светит) Чудо,если в 10ку войдут с таким хаосом
Они уже по итогам этого тура могут стать 11-ми)
Ответ S. A.
Они уже по итогам этого тура могут стать 11-ми)
Кстати,да) тоже поорал с этой темы🤣
Пора назначать Дайча
Росеньора хотите оставить, вот так вот. Следующий после Ттх кандидаты. Бельский очень любить и хочет чтобы Росеньора оставили. За целый тайм всего один удар и ни одной в створ, когда такое было?
