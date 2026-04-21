«Челси» пропустил 11-й гол в АПЛ с углового и повторил свой антирекорд сезона-1994/95. «Брайтон» забил лондонцам на 3-й минуте

«Челси» повторил свой антирекорд по пропущенным голам с угловых в чемпионате Англии.

Лондонцы играют в гостях с «Брайтоном » в 34-м туре АПЛ . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте защитник хозяев Ферди Кадыоглу поразил ворота Роберта Санчеса после подачи с углового.

«Челси » в 11-й раз в этом сезоне пропустил после углового. Столько же голов «синие» пропустили в сезоне-1994/95.

Что касается нынешнего сезона, то только «Вест Хэм» пропустил больше голов с угловых в Премьер-лиге – 15.