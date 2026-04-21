«Челси» пропустил 11-й гол в АПЛ с углового и повторил свой антирекорд сезона-1994/95. «Брайтон» забил лондонцам на 3-й минуте
Лондонцы играют в гостях с «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 3-й минуте защитник хозяев Ферди Кадыоглу поразил ворота Роберта Санчеса после подачи с углового.
«Челси» в 11-й раз в этом сезоне пропустил послФерди Кадыоглуе углового. Столько же голов «синие» пропустили в сезоне-1994/95.
Что касается нынешнего сезона, то только «Вест Хэм» пропустил больше голов с угловых в Премьер-лиге – 15.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
Доиграй сезон, оставь клуб, игроков в зоне ЛЧ на следующий сезон, я не говорю что надо было лч брать в этом году.
Почти все игроки были за Мареска, они бы в пятерке закончили бы сезон.
Ладно что было то было.