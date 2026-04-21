  Пеп гордится Холандом, не ставшим падать после стычки с Габриэлом: «Помню, Нолито с Родри дисквалифицировали, потому что соперники были большими артистами. Эрлинг этого не сделал»
Пеп гордится Холандом, не ставшим падать после стычки с Габриэлом: «Помню, Нолито с Родри дисквалифицировали, потому что соперники были большими артистами. Эрлинг этого не сделал»

Пеп похвалил Холанда за то, как он повел себя во время стычки с Габриэлом.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о стычке Эрлинга Холанда с защитником «Арсенала» Габриэлом в матче АПЛ (2:1). 

Бразилец запрыгнул на спину форварду «Сити» и повис на ней, в результате чего оба упали на газон. После этого между футболистами возникла перепалка, они уперлись друг в друга лбами.

Габриэл боднул Холанда головой, что могло привести к красной карточке и дисквалификации, но норвежец не отреагировал на действие соперника. Судья Энтони Тэйлор показал обоим игрокам по желтой карточке.

«Я бы не хотел сейчас обсуждать это. Я не испытываю особой симпатии к судьям в этой стране, так что я могу сказать?

Я знаю, как повел себя Эрлинг. Я помню эпизод с Нолито в мой первый сезон и прекрасно помню момент с Родри и Морганом Гиббс-Уайтом из «Ноттингем Форест». Оба получили трехматчевые дисквалификации, потому что другой игрок был большим артистом. Эрлинг этого не сделал.

Но это решение судей. Я даже рад, что мы получили еще одну желтую карточку!» – сказал Гвардиола. 

На вопрос о призывах экспертов к Холанду чаще прибегать к симуляции в подобных ситуациях Гвардиола ответил: «Здорово! Судьи до сих пор считают, что Жереми Доку симулирует, хотя на планете нет менее склонного к симуляции игрока. Каждый раз они думают, что он падает нарочно. А теперь эксперты еще и поощряют это! Эрлинг повел себя так, какой он есть – выдающийся игрок. Я очень горжусь тем, как он поступил». 

Что делать с Челестини?5371 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Главный дайвер всея Апл - Стерлинг постоянно симулировал. Помню матч лч с Шахтером, еще до вар, этот Фунтик споткнулся об газон и назначили пенальти
О да, это был эпичный пенальти. Игроки Шахты настолько охерели от решения, что даже как-то растерялись и не так сильно спорили
Еще вспомнил как ворота Шахтера дали пенальти в пользу Реала, за то что мяч попал в спину Срна, а посчитали как руку
Гвозди бы делать из этих людей - Холанд, Сольскьяер и Ховард Нортвейт
Эрлинг викинг ! А им так падать позорно !
