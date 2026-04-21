  • Оби Микел о поведении Артеты: «Он на взводе и не контролирует раздевалку, у него срыв. Он каждую неделю выдает какую-то громкую фразу. Глядя на него и Пепа, сразу видишь, у кого есть опыт»
6

Джон Оби Микел считает, что Микель Артета не справляется с эмоциями в ходе борьбы за титул АПЛ.

«Он сказал: «Я в огне. Давайте их сюда». Это его цитата, верно? Каждую неделю он выдает какую-то громкую фразу. Они то играют с ручкой на тренировке, то включают музыку из TikTok.

Просто успокойся, приятель, наслаждайся моментом, расслабься. Ты так усердно работал, чтобы оказаться в этом положении, не нервничай. А он нервничает.

Я смотрю на обоих тренеров («Арсенала» и «Манчестер Сити» – Спортс”) – и все сразу видно. Когда смотришь на них сейчас, сразу понятно, кто уже был в таких ситуациях, у кого есть опыт, кто знает, как сглаживать углы и контролировать ситуацию.

С другой стороны – тренер, который абсолютно на взводе. У него срыв, он потерял контроль над раздевалкой. Он выглядит напряженным. Даже когда он пытается казаться спокойным, это выглядит наигранно, неестественно», – отметил экс-хавбек «Челси» в своем подкасте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
Главное чтоб не запил
Артете есть что терять, он в нескольких шагах от серьезных трофеев
«Звоните Сеску!»
