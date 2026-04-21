  • «Милан» может купить Серлота. «Атлетико» отпустит форварда за 20-25 млн евро и бонусы (La Gazzetta dello Sport)
«Милан» может подписать Серлота из «Атлетико».

«Милан» может подписать нападающего «Атлетико» Александра Серлота.

Итальянский клуб ранее проявлял предметный интерес к форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому, однако поляк требует зарплату, которая не вписывается в лимиты «россонери». То же касается и запросов Душана Влаховича из «Ювентуса». А у Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд сумма отступных равна 80 миллионам евро.

Приоритет для миланцев на лето – трансфер высококлассного центрального нападающего, и сейчас кандидатура Серлота выходит на первый план, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Атлетико» требует за 30-летнего норвежца 40 миллионов евро, включая бонусы, но без яркого завершения сезона или заметной игры на ЧМ-2026 мадридцы согласятся на меньшую сумму – в районе 20-25 млн плюс бонусы. «Милан» следит за ситуацией.

Александр забил 10 голов в 30 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
За 20 млн? Да за эти деньги он нужен всем топ клубам Европы. Сидит не жалуется, а выходит забивает, ну как минимум давление оказывает.
Ответ Микель Артета 65%
С учетом того , как Атлетико его использует в этом году и сколько ему лет .
Да ещё + бонусы ( мы не знаем какие ) это может быть до 25-30 .
Вполне могут расстаться
Слишком молодой для Милана
Берут на вырост
Явный вброс на счет суммы. Не отдадут так дешево.
У него отступные 38 млн по контракту, с учетом что он не основной игрок, 25+ бонусы вполне приемлемая сумма.
Если у него отступные 38, то смысл Атлетам отдавать за меньшие деньги? В чем логика? В принципе вообще не очень понятно зачем им вообще его отдавать, как игрок запаса отлично себя проявляет.
А зачем Атлетико его продавать? Отличный вариант для усиления игры со скамейки. Уже неоднократно выходил на замену и переворачивал игру в пользу банды Симеоне, только если игрока самого не устраивает такое положение дел и он хочет играть чаще, тогда еще понять такой переход можно. Да и слишком дешево для нынешних реалий трансферного рынка.
В 30-ти матчах вообще-то 😀
Они живут всё той же схемой: " Бери пенсов, которые более менее могут" , деньги для них вообще не проблема
Слишком молод для Милана
У Манчестер юнайтед есть беспроигрышный вариант👍
Сёрлот много кому пригодится, мощный фактурный ЦФ, довольно забивной, не совсем ещё старый, за 25-30 млн его легко заберут как в качестве основного форварда, так и запасного, я бы хотел его в Юве, потому как Влахович и Милик вечно травмированы, а остальные форварды мелкие, норвежец был бы крайне полезен в качестве завершителя в штрафной
Материалы по теме
«Барселона» видит в Мурики бюджетную альтернативу Альваресу. 31-летний косовар из «Мальорки» – второй бомбардир Ла Лиги
17 апреля, 16:15
«Барсе» интересен Серлот. В клубе считают, что форвард «Атлетико» схож с Левандовским и может адаптироваться к схеме Флика (Маттео Моретто)
17 апреля, 13:04
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» хочет назначить тренера с опытом работы на топ-уровне, если уволит Росеньора. Источники считают, что найти подходящего кандидата «будет нелегко в нынешних обстоятельствах»
1 минуту назад
Мендеш предложил Моуринью «Реалу» и сообщил об отступных тренера «Бенфики». Почеттино, Нагельсманна, Аллегри, Клоппа, Дешама также обсуждают в клубе (As)
16 минут назад
Номинируйте лучших спортивных авторов на Премию Трибуны 2025/26!
19 минут назад
Михаил Дегтярев: «Приказ о снижении числа легионеров будет подписан в ближайшее время, это я могу гарантировать. От встречи с клубами жду больше обсуждения детско-юношеского футбола»
23 минуты назад
Некоторые игроки «Челси» не понимают требования Росеньора и теряют веру в тренера. Лиэм «перегружает их информацией» (Daily Mail)
35 минут назад
Барко вместе с Мостовым посмотрел лучшие голы Александра: «Голасо. Очень круто». Экс-хавбек «Спартака» добавил: «Видишь, он даже говорить не может»
50 минут назадВидео
Никита Хайкин: «Я по-прежнему ощущаю себя русским европейцем, который провел большую часть карьеры в Норвегии. С этой страной меня много что связывает, это мой дом»
53 минуты назад
Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»
56 минут назадФото
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Пари НН». Бальбоа и Томпсон играют
4 минуты назад
Павел Погребняк: «Спартак» – российский топ-клуб, однозначно»
7 минут назад
Жедсон: «Я уверен, «Спартак» победит «Краснодар». Мы играем дома и будем готовы»
30 минут назад
Александр Кержаков: «Игра Соболева мне не нравится как форварду, но раз он забивает, то хорошо»
39 минут назад
Лига PARI. «Урал» против «Торпедо», «Ротор» сыграет с «Родиной», «Спартак» Кострома принимает СКА Хабаровск
49 минут назадLive
«Зенит» принимает «Ахмат». Сине-бело-голубые, ждем всех на домашнем матче против грозненцев!
49 минут назадРеклама
Эдуард Сперцян: «Матчи «Краснодара» и «Зенита» можно назвать главным дерби России. Второй год эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка»
сегодня, 12:35
«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции
сегодня, 12:24
«Зенит» никакой, «Локомотив» выиграет. Будет Комличенко – будет результат, он как Кордоба может играть». Экс-футболист москвичей Соловьев о матче
сегодня, 11:31
«Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать быков на «Ozon Арене»!
сегодня, 11:00Реклама
Рекомендуем