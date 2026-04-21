«Милан» может купить Серлота. «Атлетико» отпустит форварда за 20-25 млн евро и бонусы (La Gazzetta dello Sport)

«Милан» может подписать нападающего «Атлетико» Александра Серлота .

Итальянский клуб ранее проявлял предметный интерес к форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому, однако поляк требует зарплату, которая не вписывается в лимиты «россонери». То же касается и запросов Душана Влаховича из «Ювентуса ». А у Серу Гирасси из «Боруссии » Дортмунд сумма отступных равна 80 миллионам евро.

Приоритет для миланцев на лето – трансфер высококлассного центрального нападающего, и сейчас кандидатура Серлота выходит на первый план, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Атлетико» требует за 30-летнего норвежца 40 миллионов евро, включая бонусы, но без яркого завершения сезона или заметной игры на ЧМ-2026 мадридцы согласятся на меньшую сумму – в районе 20-25 млн плюс бонусы. «Милан » следит за ситуацией.

Александр забил 10 голов в 30 матчах Ла Лиги в этом сезоне.