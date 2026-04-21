У Гонду 1 гол в 7 матчах РПЛ за ЦСКА после обмена из «Зенита»
Нападающий Лусиано Гонду снова не забил за ЦСКА в чемпионате России.
24-летний аргентинец провел всю игру 26-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1) и не отметился результативными действиями.
Гонду забил лишь один гол в шести матчах Премьер-лиги после обмена из «Зенита» на защитника Игоря Дивеева в зимнее трансферное окно. В чемпионате за ЦСКА Лусиано забил лишь раз – 4 апреля против «Акрона» (2:1).
При этом в составе ЦСКА у него 4 гола в 10 матчах – благодаря хет-трику в Фонбет Кубке России против «Крыльев Советов» (5:2).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
А потом фартить перестало. Не зря же его слили, они же в клубе видели какой он
Возможно все еще заиграют при новом тренере и другой схеме