У Гонду 1 гол в 7 матчах РПЛ за ЦСКА после обмена из «Зенита»

Нападающий Лусиано Гонду снова не забил за ЦСКА в чемпионате России.

24-летний аргентинец провел всю игру 26-го тура Мир РПЛ против «Ростова » (1:1) и не отметился результативными действиями.

Гонду забил лишь один гол в шести матчах Премьер-лиги после обмена из «Зенита » на защитника Игоря Дивеева в зимнее трансферное окно. В чемпионате за ЦСКА Лусиано забил лишь раз – 4 апреля против «Акрона» (2:1).

При этом в составе ЦСКА у него 4 гола в 10 матчах – благодаря хет-трику в Фонбет Кубке России против «Крыльев Советов» (5:2).

