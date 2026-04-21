У Гонду 1 гол в 7 матчах РПЛ за ЦСКА после обмена из «Зенита»

Нападающий Лусиано Гонду снова не забил за ЦСКА в чемпионате России.

24-летний аргентинец провел всю игру 26-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1) и не отметился результативными действиями.

Гонду забил лишь один гол в шести матчах Премьер-лиги после обмена из «Зенита» на защитника Игоря Дивеева в зимнее трансферное окно. В чемпионате за ЦСКА Лусиано забил лишь раз – 4 апреля против «Акрона» (2:1).

При этом в составе ЦСКА у него 4 гола в 10 матчах – благодаря хет-трику в Фонбет Кубке России против «Крыльев Советов» (5:2).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Не понимаю, что с ним случилось, так здорово начал в России, на уровне Азмуна, когда тот перешел в Зенит. Семак говорил, что тоже не понимает. Видимо, ЦСКА не угадал опять с аргентинцем
Ответ Тралл из Питера
Не понимаю, что с ним случилось, так здорово начал в России, на уровне Азмуна, когда тот перешел в Зенит. Семак говорил, что тоже не понимает. Видимо, ЦСКА не угадал опять с аргентинцем
Он начал здорово пока никто его не знал. Потом к аргентинскому пешеходу приспособились и он сел на лавку.
Ответ igor.igorev
Он начал здорово пока никто его не знал. Потом к аргентинскому пешеходу приспособились и он сел на лавку.
У него просто залетали все удары и все

А потом фартить перестало. Не зря же его слили, они же в клубе видели какой он
Взяли незабивного напа и удивляются. А самое смешное, что отдали лучшего российского защитника. Да еще и в преддверии лимита нового
Классное полено ЦСКА у Зенита прикупил. Теперь морщат репу, кому это полено в аренду отдать.
Ответ igor.igorev
Классное полено ЦСКА у Зенита прикупил. Теперь морщат репу, кому это полено в аренду отдать.
Там он ещё и бегает все минуты
Ответ Роман Грожан
Там он ещё и бегает все минуты
Чиполлино верит в бомбардирский гений Гонду. Не смущает его даже то, что Гонду всего один раз в РПЛ попал в створ ворот. Это когда гол Акрону с испуга забил.
Гайч аналогично играл. Что то типа ни украсть ни покараулить...
Гонду 24? По игре ему как будто 33, еле дышит, на месте крутится и шлепается😂
Пока что все трансферы зимние мимо кассы. С Гонду похоже ошиблись,чел банально корпусом сыграть не может. Все говорят про игроков,тренера,но селекционный отдел - это просто днари,разогнать всех с Шевелевым в подмышку!
Ответ Arnold Reality
Пока что все трансферы зимние мимо кассы. С Гонду похоже ошиблись,чел банально корпусом сыграть не может. Все говорят про игроков,тренера,но селекционный отдел - это просто днари,разогнать всех с Шевелевым в подмышку!
Ну тут странные претензии к селекции, все игроки из нашего чемпа, все их видели и знают кто они и что умеют. Вряд ли тут Шевелев кому-то тайну про Баринова или Козлова открывал когда предлагал их
Возможно все еще заиграют при новом тренере и другой схеме
Зато в кубке хет-трик
Надо вот было обменять своё золото в лице Дивеева на незабивного Гонду... Гениальный ход.
«Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?»)))
Адольфо играл бы по результативности не хуже, уверен. Зато Дивеева не надо было бы бесплатно отпускать. Адольфо в Аргентине 3+1 за 8 игр сейчас выдал. Свой 1 гол он бы точно ковырнул, если бы ему так доверяли, как Гонду
Ответ kk.abb
Адольфо играл бы по результативности не хуже, уверен. Зато Дивеева не надо было бы бесплатно отпускать. Адольфо в Аргентине 3+1 за 8 игр сейчас выдал. Свой 1 гол он бы точно ковырнул, если бы ему так доверяли, как Гонду
ичо делать с "этим одним голом"? один и от судьи теоретически может залететь когда то. нахрен нужны такие поленья шо тот шо другой?
Ответ Max Volkov
ичо делать с "этим одним голом"? один и от судьи теоретически может залететь когда то. нахрен нужны такие поленья шо тот шо другой?
Тут суть в том, что тогда Дивеев оставался бы в команде, а нападающий играл бы +- так же. А так и Дивея нет, и бесплатно Алольфо выпнули, который свой 1 за 8 туров тоже клал бы, как и Гонду
