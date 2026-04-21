  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабио Капелло: «Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах. Всегда одно и то же»
12

Фабио Капелло: «Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах. Всегда одно и то же»

Капелло про Англию на ЧМ: всегда уставшая и боится.

Экс-тренер Фабио Капелло описал проблемы сборной Англии на крупных турнирах.

«Всегда одно и то же: Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах.

Помню, она встречалась с Италией и повела в счете уже через 10 или 15 минут. И с этого момента она перешла на длинные передачи. Она боялась. Вот в чем проблема Англии.

Страх и усталость – вот с чем придется разобраться тренеру», – сказал Капелло.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoСборная Англии по футболу
logoТомас Тухель
logoФабио Капелло
logoBBC
logoпремьер-лига Англия
logoЧМ-2026
logoСборная Италии по футболу
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Страх и усталость это тренерское кредо Тухеля, поверьте болельщику Баварии. Англия провалится на Чм и он во всем обвинит игроков
Ответ Михо
Страх и усталость это тренерское кредо Тухеля, поверьте болельщику Баварии. Англия провалится на Чм и он во всем обвинит игроков
Тоже что-то есть такие ощущения
как разобраться с усталостью с таким календарем
Ответ Okaka
как разобраться с усталостью с таким календарем
Уходить топам в Бундеслигу и Ла лигу как Беллингем и Трент например
Ответ ......... корты Бублика
Уходить топам в Бундеслигу и Ла лигу как Беллингем и Трент например
Так они теперь виноваты, что туда ушли. Беллингему играть не дал, да и до этого на сбор не брал недавно, Трента, набравшего форму, вообще не вызвал
Конечно АПЛ намного энергозатратней других лиг. Дело даже не в количестве матчей, а в интенсивности. Проходных матчей вообще нет
Сити-Арсенал это жесть была по интенсивности, как полтора матча из других лиг по износу
Странно, что именно Капелло об этом говорит
Ответ Антон Щетинин
Странно, что именно Капелло об этом говорит
Не странно. Ему ведь тоже довелось тренировать сборную Англии.
Да нет. Тренеры хреновые, физика не оптимальная. Не ищите других причин.

Тухель в четверку затащить сможет если не выйдет на Францию, Аргентину или Испанию ранее
Страх и ненависть в Англии
Читайте новости футбола в любимой соцсети
