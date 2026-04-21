Фабио Капелло: «Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах. Всегда одно и то же»
Экс-тренер Фабио Капелло описал проблемы сборной Англии на крупных турнирах.
«Всегда одно и то же: Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах.
Помню, она встречалась с Италией и повела в счете уже через 10 или 15 минут. И с этого момента она перешла на длинные передачи. Она боялась. Вот в чем проблема Англии.
Страх и усталость – вот с чем придется разобраться тренеру», – сказал Капелло.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
