Фабио Капелло: «Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах. Всегда одно и то же»

Капелло про Англию на ЧМ: всегда уставшая и боится.

Экс-тренер Фабио Капелло описал проблемы сборной Англии на крупных турнирах.

«Всегда одно и то же: Англия приезжает на ЧМ уставшей и играет со страхом в глазах.

Помню, она встречалась с Италией и повела в счете уже через 10 или 15 минут. И с этого момента она перешла на длинные передачи. Она боялась. Вот в чем проблема Англии.

Страх и усталость – вот с чем придется разобраться тренеру», – сказал Капелло.