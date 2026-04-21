Агент Лички: «Марцел готов рассмотреть варианты от 5-6 топ клубов России, но предложений никаких нет»

Агент Лички: Марцел готов рассмотреть предложения от 5-6 топ клубов России.

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо » Марцела Лички , заявил о готовности клиента вернуться в Россию.

«Марцел готов вернуться в Россию и работать в РПЛ . Но предложений никаких нет. Новости, которые появляются в СМИ – слухи.

Но, конечно, Личка готов рассмотреть предложение от 5-6 топ клубов России», – сказал Николаев.