У «Ростова» 1 победа в 9 последних матчах

«Ростов » одержал всего одну победу после зимней паузы.

Сегодня команда Джонатана Альбы сыграла вничью с ЦСКА на выезде в 26-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Начиная с 28 февраля ростовчане потерпели пять поражений, трижды разделили очки с соперниками и обыграли «Пари НН».