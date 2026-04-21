  • Желание «Барсы» выкупить Рэшфорда у «МЮ» снизилось после матчей с «Атлетико» в ЛЧ – Маркус не проявил себя. Клуб рассматривает другие варианты в атаку (The Athletic)
«Барса» может не выкупить Рэшфорда у «МЮ» после игр с «Атлетико» в ЛЧ.

«Барселона» может не выкупить форварда Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона после завершения срока аренды.

Как сообщает The Athletic, желание каталонцев сохранить 28-летнего англичанина снизилось после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2, 2:1), в которых Маркус не реализовал свои моменты и плохо проявил себя.

Источники в клубе считают, что у Рэшфорда был отличный шанс проявить себя в этом месяце после травмы Рафиньи, но нападающий им не воспользовался в полной мере.

Также «Барса» не намерена платить за игрока обговоренные клубами ранее 30 миллионов евро. Ранее утверждалось, что эта опция действовала до конца марта, сине-гранатовые хотят снизить сумму или снова арендовать форварда.

В феврале представители клуба встретились с представителями Рашфорда и подтвердили, что довольны его игрой и тем, как он вписывается в атмосферу раздевалки. На той встрече люди из «Барсы» дали понять, что личные условия Маркуса не станут проблемой, но два месяца спустя клуб уже рассматривает другие варианты усиления линии нападения, хотя источники, близкие к Рашфорду, говорят, что «Барселона» пока не сообщила о каком-либо решении.

Рэшфорд забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
Зачем этот депутат нужен, бесполезное полено
Маркус не филонил и играл как до кризиса в МЮ
Другой вопрос что в Барселону очередь из желающих, но финансы поют романсы
Материалы по теме
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
9 апреля, 12:30
Рэшфорд забил впервые за 10 матчей – «Атлетико». У форварда 21 (11+10) очко в 40 играх за «Барселону»
4 апреля, 19:59
«Барса» не выкупила Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро – опция действовала до конца марта. Каталонцы хотят снизить сумму или снова арендовать форварда
1 апреля, 10:39
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх
8 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом», «Сочи» одолел «Крылья», в среду «Зенит» встретится с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
11 минут назад
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» – 1:1. Мусаев ответил на гол Роналдо
11 минут назад
«Аль-Наср» может привлечь сына Роналду к работе с первой командой со следующего сезона. Ему исполнится 16 лет в июне
16 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Матида Зельвия» вышла в финал после победы над «Шабаб Аль-Ахли» – 1:0, Сома забил. ВидеоСпортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
31 минуту назадВидео
Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»
46 минут назад
Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»
49 минут назад
Действующие топ-игроки, которые так и не взяли Лигу чемпионов – вспомните всех в лиге «Лузеры» в Невидимке
56 минут назадТесты и игры
Поль Погба: «Бруну в «Ман Сити» был бы в тройке претендентов на «Золотой мяч». Но если ты не побеждаешь, о тебе не вспоминают»
57 минут назад
ЦСКА пропустил в 12 матчах подряд. Последняя сухая игра была в ноябре
сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Лички: «Марцел готов рассмотреть варианты от 5-6 топ клубов России, но предложений никаких нет»
1 минуту назад
У «Ростова» 1 победа в 9 последних матчах
4 минуты назад
Вратарь «Ростова» Ханкич получил травму в матче с ЦСКА. У боснийца 5 игр за два сезона в клубе
16 минут назад
Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026. Экс-защитник «Барсы» сменит Агирре
25 минут назад
Захарян – в заявке «Сосьедада» на матч с «Хетафе». Хавбек ранее пропустил финал Кубка Испании из-за гастроэнтерита
32 минуты назад
«Реал» – «Алавес». Мбаппе и Винисиус играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
34 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Матида Зельвия» обыграла «Шабаб Аль-Ахли»
36 минут назад
Пол Мерсон: «Челси» может оказаться на 11-м месте к концу недели, буду в шоке, если он попадет в ЛЧ. Думаете, Палмер останется ради Лиги конференций? Нет, не удивлюсь его переходу в «МЮ»
38 минут назад
Андрей Канчельскис: «Европа ждет Тюкавина – пора уже уезжать. Он может пересидеть в «Динамо», клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27»
45 минут назад
У Палмера травма задней поверхности бедра. Хавбек «Челси» не сыграет с «Брайтоном»
46 минут назад
Рекомендуем