«Барса» может не выкупить Рэшфорда у «МЮ» после игр с «Атлетико» в ЛЧ.

«Барселона» может не выкупить форварда Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед » по окончании сезона после завершения срока аренды.

Как сообщает The Athletic, желание каталонцев сохранить 28-летнего англичанина снизилось после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико » (0:2, 2:1), в которых Маркус не реализовал свои моменты и плохо проявил себя.

Источники в клубе считают, что у Рэшфорда был отличный шанс проявить себя в этом месяце после травмы Рафиньи, но нападающий им не воспользовался в полной мере.

Также «Барса» не намерена платить за игрока обговоренные клубами ранее 30 миллионов евро. Ранее утверждалось , что эта опция действовала до конца марта, сине-гранатовые хотят снизить сумму или снова арендовать форварда.

В феврале представители клуба встретились с представителями Рашфорда и подтвердили, что довольны его игрой и тем, как он вписывается в атмосферу раздевалки. На той встрече люди из «Барсы» дали понять, что личные условия Маркуса не станут проблемой, но два месяца спустя клуб уже рассматривает другие варианты усиления линии нападения, хотя источники, близкие к Рашфорду, говорят, что «Барселона » пока не сообщила о каком-либо решении.

Рэшфорд забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах Ла Лиги . Его подробная статистика – здесь .