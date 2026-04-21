  • «Аль-Наср» может привлечь сына Роналду к работе с первой командой со следующего сезона. Ему исполнится 16 лет в июне
«Аль-Наср» рассматривает возможность перевода Криштиану Роналду-младшего в первую команду со следующего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Alweeam. 

Окончательное решение будет принято в конце текущего сезона после оценки уровня игрока. 

Контракт саудовского клуба с Роналду-старшим рассчитан до 2027 года, и руководство хочет сохранить его в команде на следующий сезон. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Прикиньте, если Рон забьёт 1000-й гол с передачи сына? Сразу экранизировать можно!
Ответ Ale88io
А если у его сына хотя бы на четверть есть талант отца, то будет весь современный футбол разносить.
Ответ Ale88io
Да, это будет мощно!... Сам факт игры в нападении одной команды двух Криштиану Роналду - уже уникальный сюжет. А если еще начнут забивать с ассистов друг друга...! Наверняка появятся новые виды статистики - сколько сын забил с передач отца, сколько - наоборот. В общем, будет очень интересное для болельщиков футбола нововведение.
Скоро у Роналду-младшего по наследству появятся хейтеры вроде Ригоберки, Домиана, Катерины, Климова, Кирилла, Станислава Л. Никакие будущие достижения с этим не сравнятся.
Ответ Dexter Morgan
И будут их звать Ригоберка-младший, Климов-младший и тд.
Ответ Иван Рыбаков
Так и будет) Забавные ребята)
Классно было бы сыграть с отцом 👍‼️
Комментарий удален модератором
Ответ hikkikomori
Вот бы еще чемпионом мира стать!..
Ответ Ale88io
Комментарий удален модератором
Я думал, он закончит после чм, куда дальше то? Он до че протянуть хочет чтоль?
Ответ kk.abb
Пока об его тело не закатят 1000-ю пенку, не угомонится. Ну и за Леброном надо доесть (выход с сыном)
Матеріалы по теме
Роналду-младший не присоединится к академии «Реала». Он тренируется с командой U16 для поддержания формы после отъезда из Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
25 марта, 17:35
Роналду-младший может присоединиться к академии «Реала», он провел тренировку с командой U16. Его отец забил 450 голов в 438 матчах за мадридцев
25 марта, 09:28
