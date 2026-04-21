«Аль-Наср» может привлечь сына Роналду к работе с первой командой со следующего сезона. Ему исполнится 16 лет в июне

Роналду-младшего могут привлечь к основе «Аль-Насра».

«Аль-Наср » рассматривает возможность перевода Криштиану Роналду-младшего в первую команду со следующего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Alweeam.

Окончательное решение будет принято в конце текущего сезона после оценки уровня игрока.

Контракт саудовского клуба с Роналду-старшим рассчитан до 2027 года, и руководство хочет сохранить его в команде на следующий сезон.