Вратарь «Ростова» Ханкич получил травму в матче с ЦСКА. У боснийца 5 игр за два сезона в клубе

Вратарь «Ростова» Ханкич травмировался в игре с ЦСКА.

Голкипер «Ростова » Хидает Ханкич получил травму в матче 26-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

31-летний футболист из Боснии и Герцеговины был заменен на 67-й минуте, Ханкич повредил мышцу, когда выносил мяч. Вместо него в игру вошел Даниил Одоевский .

Хидает перешел в «Ростов» летом 2024 года из «Ботева». За дончан он провел 5 матчей, включая 2 игры в этом сезоне. Подробная статистика выступлений вратаря – здесь .