Вратарь «Ростова» Ханкич получил травму в матче с ЦСКА. У боснийца 5 игр за два сезона в клубе
Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич получил травму в матче 26-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).
31-летний футболист из Боснии и Герцеговины был заменен на 67-й минуте, Ханкич повредил мышцу, когда выносил мяч. Вместо него в игру вошел Даниил Одоевский.
Хидает перешел в «Ростов» летом 2024 года из «Ботева». За дончан он провел 5 матчей, включая 2 игры в этом сезоне.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем