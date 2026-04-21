  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Ростова» Ханкич получил травму в матче с ЦСКА. У боснийца 5 игр за два сезона в клубе
0

Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич получил травму в матче 26-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

31-летний футболист из Боснии и Герцеговины был заменен на 67-й минуте, Ханкич повредил мышцу, когда выносил мяч. Вместо него в игру вошел Даниил Одоевский.

Хидает перешел в «Ростов» летом 2024 года из «Ботева». За дончан он провел 5 матчей, включая 2 игры в этом сезоне. Подробная статистика выступлений вратаря – здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?45700 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoДаниил Одоевский
logoтравмы
logoХидает Ханкич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
