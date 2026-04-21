Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026. Экс-защитник «Барсы» сменит Агирре

Маркес возглавит сборную Мексики после чемпионата мира.

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026 .

47-летний тренер сейчас входит в штаб 67-летнего Хавьера Агирре . В 2024 году Федерация футбола Мексики (FMF) заплатила «Барселоне» 2 миллиона евро за переход Рафаэля из второй команды каталонцев на работу в мексиканскую сборную.

«Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер, он такой же, каким был, когда играл: он преображает команду», – сообщил директор FMF Дуилио Давино в эфире Fox Sports.