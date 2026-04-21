  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026. Экс-защитник «Барсы» сменит Агирре
0

Маркес возглавит сборную Мексики после чемпионата мира.

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026.

47-летний тренер сейчас входит в штаб 67-летнего Хавьера Агирре. В 2024 году Федерация футбола Мексики (FMF) заплатила «Барселоне» 2 миллиона евро за переход Рафаэля из второй команды каталонцев на работу в мексиканскую сборную.

«Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер, он такой же, каким был, когда играл: он преображает команду», – сообщил директор FMF Дуилио Давино в эфире Fox Sports.

Кто выиграет Лигу чемпионов?45669 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
Рафаэль Маркес
ЧМ-2026
Ла Лига
Сборная Мексики по футболу
Федерация футбола Мексики
Барселона
Хавьер Агирре
Дуилио Давино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мексика – ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Как в 2010-м с Сифиве Тшабалалой!
5 декабря 2025, 23:00
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
14 ноября 2025, 21:46
Месси – 4-й в списке лучших назначенных игроков в истории МЛС по версии ESPN, Анри – 6-й, Ибрагимович – 9-й. Джеррард, Матюиди и Маркес – в десятке худших
27 июля 2025, 21:05
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов Азии. «Матида Зельвия» вышла в финал после победы над «Шабаб Аль-Ахли» – 1:0, Сома забил. ВидеоСпортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
8 минут назадВидео
Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»
23 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», «Сочи» одолел «Крылья», в среду «Зенит» встретится с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
сегодня, 16:45Live
Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»
26 минут назад
ЦСКА – «Ростов». 1:1 –Мусаев ответил на гол Роналдо. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Действующие топ-игроки, которые так и не взяли Лигу чемпионов – вспомните всех в лиге «Лузеры» в Невидимке
33 минуты назадТесты и игры
Поль Погба: «Бруну в «Ман Сити» был бы в тройке претендентов на «Золотой мяч». Но если ты не побеждаешь, о тебе не вспоминают»
34 минуты назад
ЦСКА пропустил в 12 матчах подряд. Последняя сухая игра была в ноябре
42 минуты назад
Экс-хавбек «Эспаньола» Агуадо с вагинальным и оральным проникновением без презерватива изнасиловал сотрудницу каталонцев в мужском туалете ночного клуба, утверждает обвинение
47 минут назад
ЦСКА после аута пропустил от «Ростова» – Данилов головой скинул мяч к своим воротам, Роналдо с лету пробил мимо Торопа
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Захарян – в заявке «Сосьедада» на матч с «Хетафе». Хавбек ранее пропустил финал Кубка Испании из-за гастроэнтерита
9 минут назад
«Реал» – «Алавес». Мбаппе и Винисиус играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
11 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Матида Зельвия» обыграла «Шабаб Аль-Ахли»
13 минут назад
Пол Мерсон: «Челси» может оказаться на 11-м месте к концу недели, буду в шоке, если он попадет в ЛЧ. Думаете, Палмер останется ради Лиги конференций? Нет, не удивлюсь его переходу в «МЮ»
15 минут назад
Андрей Канчельскис: «Европа ждет Тюкавина – пора уже уезжать. Он может пересидеть в «Динамо», клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27»
22 минуты назад
У Палмера травма задней поверхности бедра. Хавбек «Челси» не сыграет с «Брайтоном»
23 минуты назад
У Родри травма паха. Хавбек «Сити» не сыграет с «Бернли»
31 минуту назад
«Брайтон» – «Челси». Энцо и Делап играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
33 минуты назад
«Интер» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
35 минут назад
Экитике опубликовал сгенерированное изображение, как он в слезах смотрит на поврежденный кубок мира. Форвард «Ливерпуля» пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва ахилла
37 минут назадФото
Рекомендуем