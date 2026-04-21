Из-за неправильного аута отменили гол «Шабаба» на 2-й добавленной минуте в ворота «Матиды Зельвии» в полуфинале ЛЧ Азии – команда вбросила мяч, когда соперник проводил замену

В азиатской ЛЧ отменили гол из-за неправильно вброшенного аута.

«Матида Зельвия» обыграла «Шабаб Аль-Ахли» (1:0) и вышла в финал турнира, ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму нападающий Гилерме сравнял счет, но мяч отменили. В начале голевой атаки игрок «Шабаб Аль-Ахли» вбросил аут, когда команда соперника производила замены, и «Матида Зельвия» оказалась в полном составе уже во время эпизода.