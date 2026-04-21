Захарян – в заявке «Сосьедада» на матч с «Хетафе». Хавбек ранее пропустил финал Кубка Испании из-за гастроэнтерита

Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедад».

Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад » на завтрашний матч 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе ».

Напомним, в субботу клуб из Сан-Себастьяна победил в финале Кубка Испании против «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти). Зазарян пропускал игру из-за гастроэнтерита.

В последний раз россиянин играл 20 марта – хавбек вышел на 82-й минуте матча с «Вильярреалом» (1:3).