ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх

ЦСКА выиграл 4 из 12 последних игр.

ЦСКА в третий раз подряд не смог победить.

Команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Ростовом » на своем поле в 26-м туре Мир РПЛ – 1:1. С таким же счетом завершилась игра с «Крыльями Советов» 18-го, а 12-го армейцы уступили «Сочи» (0:1).

После зимней паузы ЦСКА проиграл пять раз, дважды сыграл вничью и победил в четырех матчах. В последней игре перед паузой он уступил «Краснодару».

25 апреля ЦСКА встретится с «Рубином».