  ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх
ЦСКА не побеждает три матча – две ничьих и поражение. У команды Челестини 4 победы в 12 последних играх

ЦСКА выиграл 4 из 12 последних игр.

ЦСКА в третий раз подряд не смог победить.

Команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Ростовом» на своем поле в 26-м туре Мир РПЛ – 1:1. С таким же счетом завершилась игра с «Крыльями Советов» 18-го, а 12-го армейцы уступили «Сочи» (0:1).

После зимней паузы ЦСКА проиграл пять раз, дважды сыграл вничью и победил в четырех матчах. В последней игре перед паузой он уступил «Краснодару».

25 апреля ЦСКА встретится с «Рубином».

Что делать с Челестини?5342 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Я прошу , умоляю, не ставьте пожалуйста никогда больше этого Журавеля в сетку.
Просто нет уже никаких сил. Настолько не компетентного комментатора надо еще поискать.
Ладно бы как чердак в одну дудку дул…. Но это просто проф непригодность .
Как можно забыть ,что Голенков ушел и на поле остался Сулейманов, когда ты эту тему мусолил буквально 2 минуты назад …..
Игроков путает , не видит тупо из за чего какие замены….
Его волнует только челестини и мойзес. Чувак , играют 22 футболиста и почти столько же на бравке….. тебе мало ?

Второй комментатор ( даже не знаю как его зовут и не важно , на самом деле ) хоть как то поддерживал игру.

В моем понимании , комментатор должен доносить игру даже для тех , кто по по определенным причинам не может смотреть игру.
Если отталкиваться от этого , то можно просто сказать , что играл Сулейманов, челестини , мойзес и допустим щетинин. Где был мяч , что происходило , тут уже сами ребят догадайтесь ……
Ответ Дмитрий Козырев_1117096108
Дайте хотя бы возможность интершума. Хотя игры ЦСКА можно смотреть без звука
Ответ Дмитрий Козырев_1117096108
Геннадий Орлов вам в ленту🤣🤣🤣
ЦСКА с Гинером и Бабаевым всегда были такой глыбой и чтобы не происходило держали марку, но что происходит сейчас напоминает неуправляемый занос. Такого я лично не помню лет 20 или больше.
Видимо нужно обосраться сильно,чтобы понять,что состав дно) Да, была иллюзия в первом круге,но игроки как будто базовых вещей в футболе не знают: особенно касается Мусаева,Гонду)
Федотовский Шевелев без опыта работы главным скаутом , простой аналитик, выжал из клуба Мовсесьяна и стал спорт диром и за 5 окон привез десятки днарей и никаких выводов по его существованию в команде нет до сих пор.
За характер во 2-м тайме - пять.
За все остальное - без комментариев.
Почему игроки настолько разучились играть за одни сборы - это дикий вопрос.

Баринов сегодня показал себя именно так, каким его и ожидали увидеть - жаль, что его поддержал только Круг.

Ладно, надо просто доиграть сезон - в любом случае он уже провален..
Надо побеждать Спартак. Как угодно. На контратаках
Может быть другие команды и тренеры изучили команду? Потому что ЦСКА играл вертикально и быстро бежал, стали ниже играть другие команды. Ростов вон вообще показал мастер-класс, как надо обороняться, момент создавал только Круг. Очень мне жаль, что он из Петербурга уехал, ЦСКА повезло. Да еще Глебова нет, воспитанник Зенит Козлов вместо жалоб на легионеров, лучше бы на свою игру обратил внимание, опять в перерыве поменяли
За 2 неполных месяца деградировать от претендента на чемпионство до главного посмешища чемпионата – это надо было умудриться.
Хотелось бы сказать «Верим в команду» , но похоже команда сама в себя уже не верит…. Этот пздц смотреть уже тошно…
Болельщики ЦСКА в 2026 году:

Ну, хуже уже не будет, и тут бац бац бац…
Чиполлино каким-то чудом сразу нащупал игру на старте сезона, нужно было следовать золотому инженерному правилу "работает - не трогай", но нет, нужно было Баринова, Гонду, убрать Дивеева... Сам виноват
Козлов чей то сын?Почему он играет в топ клубах рпл?
Вот вопрос. Никакого разумного объяснения появления его в старте у меня нет. Ладно Виктор, тупо ставить некого, но Козлов при живых Кармо и Алвесе это что-то.
Он нулевый. Абсолютно соответствует своей фамилии!
Как же хороши "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" так вовремя избавиться от нелеквида!!!
Все зиму зато слушали и читали про фаворитов
