Андрей Канчельскис: «Европа ждет Тюкавина – пора уже уезжать. Он может пересидеть в «Динамо», клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27»

Андрей Канчельскис: Европа ждет Тюкавина, пора уже уезжать из «Динамо».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал форварду «Динамо» Константину Тюкавину перейти в европейский клуб.

«Какое-то время Тюкавину нужно было, чтобы выйти на прежний уровень после тяжелой травмы. Сейчас он этого добился. Особого смысла оставаться в РПЛ на следующий сезон нет.

«Динамо» не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27, поэтому нет никакого толка тут оставаться. Европа ждет Тюкавина, он может пересидеть в «Динамо » – пора уже уезжать», – сказал Канчельскис.

23-летний Тюкавин провел за бело-голубых 17 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

