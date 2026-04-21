  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Андрей Канчельскис: «Европа ждет Тюкавина – пора уже уезжать. Он может пересидеть в «Динамо», клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27»
12

Андрей Канчельскис: «Европа ждет Тюкавина – пора уже уезжать. Он может пересидеть в «Динамо», клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал форварду «Динамо» Константину Тюкавину перейти в европейский клуб.

«Какое-то время Тюкавину нужно было, чтобы выйти на прежний уровень после тяжелой травмы. Сейчас он этого добился. Особого смысла оставаться в РПЛ на следующий сезон нет.

«Динамо» не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27, поэтому нет никакого толка тут оставаться. Европа ждет Тюкавина, он может пересидеть в «Динамо» – пора уже уезжать», – сказал Канчельскис.

23-летний Тюкавин провел за бело-голубых 17 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Батракову и Кисляку надо брать чемоданы, бежать на вокзал и ехать в Неаполь, «Наполи» – великий клуб. Хвича рискнул и играет в «ПСЖ». Канчельскис о хавбеках

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тюкавин после травмы заиграл отлично, очень рад за него!
заиграл неплохо-пока нет глубины .Так же подстрекали Чалова ,уехал и что?Жаль будет если Зачахнет в слабой команде и Тюкавин.Если переходить только в топ команду.
Ответ Валерий Самойлов
Ну ради справедливости, когда Чалов был в прайме, его не отпустили в Кристал
вряд ли клуб, в который может уехать Тюкавин, будет бороться за какое-нибудь чемпионство
Спойлер: никуда не уйдет, максимум в середняк Турции под конец карьеры
А Заха полирует. И Тюка будет. Он не любит жесткой игры и интенсива. Га каком уровне он хорош? Рпл? Но Кордоба или Даку сильннн. А в Европе он не заиграет. Здесь надо свое родное динамо к чемпу приводить .
Ответ Олег Королев_1116263347
Так пройденный же уже путь:
Вылет - чемпионство в чемпионате ФНЛ - возвращение в середину таблицы

Я думал, наигрались уже с Кобелевым. Ан, нет. И Роланчика назначили, и "веди нас, Костя, к чемпионству!" ))
Лишь бы не получилось, как у Захаряна и Чалова про которых тоже писали, что могут пересидеть.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем