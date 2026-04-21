Андрей Канчельскис: «Европа ждет Тюкавина – пора уже уезжать. Он может пересидеть в «Динамо», клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал форварду «Динамо» Константину Тюкавину перейти в европейский клуб.
«Какое-то время Тюкавину нужно было, чтобы выйти на прежний уровень после тяжелой травмы. Сейчас он этого добился. Особого смысла оставаться в РПЛ на следующий сезон нет.
«Динамо» не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27, поэтому нет никакого толка тут оставаться. Европа ждет Тюкавина, он может пересидеть в «Динамо» – пора уже уезжать», – сказал Канчельскис.
23-летний Тюкавин провел за бело-голубых 17 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Батракову и Кисляку надо брать чемоданы, бежать на вокзал и ехать в Неаполь, «Наполи» – великий клуб. Хвича рискнул и играет в «ПСЖ». Канчельскис о хавбеках
Вылет - чемпионство в чемпионате ФНЛ - возвращение в середину таблицы
Я думал, наигрались уже с Кобелевым. Ан, нет. И Роланчика назначили, и "веди нас, Костя, к чемпионству!" ))