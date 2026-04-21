У Палмера травма задней поверхности бедра. Хавбек «Челси» не сыграет с «Брайтоном»

У Палмера травма бедра.

Коул Палмер не сыграет в сегодняшнем матче с «Брайтоном » в 34-м туре АПЛ.

У полузащитника «Челси » травма задней поверхности бедра, сообщает журналист BBC Низаар Кинселла.

В текущем сезоне АПЛ У Палмера 9 голов и один ассист в 22 матчах.