Пол Мерсон: «Челси» может оказаться на 11-м месте к концу недели, буду в шоке, если он попадет в ЛЧ. Думаете, Палмер останется ради Лиги конференций? Нет, не удивлюсь его переходу в «МЮ»

Пол Мерсон: не удивлюсь переходу Палмера в «МЮ».

Пол Мерсон считает, что Коул Палмер может оказаться в «Манчестер Юнайтед ».

«Похоже, что «Челси» останется без Лиги чемпионов. Просто не вижу, как туда попасть, буду шокирован, если они это сделают.

Если «Челси » не обыграет «Брайтон» во вторник, то может оказаться на 11-м месте к концу недели. Жду ли я победы над «Брайтоном»? Нет.

Пропуск Лиги чемпионов станет для «Челси» ударом в челюсть. Думаете, Палмер останется в «Челси», если команда будет играть в Лиге конференций? Я так не думаю.

«МЮ» выйдет в Лигу чемпионов, и я не удивлюсь, если Палмер будет играть за «Юнайтед» в следующем сезоне», – отметил экс-форвард сборной Англии.