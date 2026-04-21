Пол Мерсон: «Челси» может оказаться на 11-м месте к концу недели, буду в шоке, если он попадет в ЛЧ. Думаете, Палмер останется ради Лиги конференций? Нет, не удивлюсь его переходу в «МЮ»
«Похоже, что «Челси» останется без Лиги чемпионов. Просто не вижу, как туда попасть, буду шокирован, если они это сделают.
Если «Челси» не обыграет «Брайтон» во вторник, то может оказаться на 11-м месте к концу недели. Жду ли я победы над «Брайтоном»? Нет.
Пропуск Лиги чемпионов станет для «Челси» ударом в челюсть. Думаете, Палмер останется в «Челси», если команда будет играть в Лиге конференций? Я так не думаю.
«МЮ» выйдет в Лигу чемпионов, и я не удивлюсь, если Палмер будет играть за «Юнайтед» в следующем сезоне», – отметил экс-форвард сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И никто не закинет, потому что он очень плох прямо сейчас.