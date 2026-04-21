  • Пол Мерсон: «Челси» может оказаться на 11-м месте к концу недели, буду в шоке, если он попадет в ЛЧ. Думаете, Палмер останется ради Лиги конференций? Нет, не удивлюсь его переходу в «МЮ»
«Похоже, что «Челси» останется без Лиги чемпионов. Просто не вижу, как туда попасть, буду шокирован, если они это сделают.

Если «Челси» не обыграет «Брайтон» во вторник, то может оказаться на 11-м месте к концу недели. Жду ли я победы над «Брайтоном»? Нет.

Пропуск Лиги чемпионов станет для «Челси» ударом в челюсть. Думаете, Палмер останется в «Челси», если команда будет играть в Лиге конференций? Я так не думаю.

«МЮ» выйдет в Лигу чемпионов, и я не удивлюсь, если Палмер будет играть за «Юнайтед» в следующем сезоне», – отметил экс-форвард сборной Англии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
палмер в мю? из разряда сказок про энцо в реале. во-первых, там бруну, который сильнее палмера как игрок, во-вторых - откуда у мю лишние сто лямов если в полузащите и обороне бегают деревяшки, требующие замены.
теоретически как замена Бруно. Он же вроде как не определился еще со своим будещем, а саудиты обещали прийти летом с очередным прелдожением. После такого сезона Бруно вполне возможно все-таки захочет еще попылить в топ чемпионате, но кто знает как оно сложится в итоге
Я надеюсь его все таки уговорят, ну нельзя таких игроков продавать, продать то легко, а вот найти замену та ещё задача, тем более Бруну уникальный в плане здоровья и доступности, нельзя сделать такую глупость и отпустить его.
дайте Росеньору поработать!
Думаю, никто не будет его спрашивать, если за него не закинут пару сотен миллионов.
И никто не закинет, потому что он очень плох прямо сейчас.
Нынешний Палмер представляет какую-то ценность для Челси? Ахах. Да он примерно на одном уровне с Делапом сейчас. Плюс и хронические травмы пошли. Один такой наследник Лэмпарда уже перешёл в МЮ. Скучает кто-то по нему? Палмер по его пути видимо
Палмер в нормальный коллектив и будет стрелять, иногда.
Что значит может? Если смотреть на тенденцию, то очередные потери очков не за горами
Если Палмер перейдет в МЮ, это будет один из самых альтруистичных игроков в истории АПЛ. Сначала почти из основы чемпионского Сити ушел в хаотичный Челси, теперь, возможно на пике спроса, перейдёт в 15-летнюю карусель. Не удивлюсь концу в Тоттенхеме
Перейдёт в МЮ который будет в ЛЧ играть каждый год
Палмеру бы играть начать :)) весь сезон то в больничке, то восстанавливается
Палмера или загоняли, или непрофессионально к делу подходит. В текущей форме он не нужен никому, другое дело что логика это одно, а сумасбродство клубов - другое
Палмер плиз ГО к нам!
буду только рад видеть Палмера в мю. Кунья, Бруно, Мбэмо, Амад, Палмер. убойная атака)))
Материалы по теме
У Палмера травма задней поверхности бедра. Хавбек «Челси» не сыграет с «Брайтоном»
21 апреля, 18:10
Палмер о «Челси»: «Если правильно подберем игроков летом, сможем побороться за серьезные трофеи в следующем сезоне. Мы недалеко от цели»
18 апреля, 08:31
Палмер о слухах про «МЮ»: «Я смеюсь. У меня нет планов уходить из «Челси»
17 апреля, 19:52
