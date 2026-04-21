Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»

Батраков откажет «Зениту», так как хочет играть в Европе.

Владимир Кузьмичев , представляющий интересы полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , дал понять, что 20-летний футболист не перейдет в «Зенит ».

Ранее сообщалось, что Алексей интересен европейским клубам, в том числе «ПСЖ» и «Наполи».

– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?

– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет, или, конечно, следующий этап – хочется все-таки поехать в европейский чемпионат, – сказал Кузьмичев.

