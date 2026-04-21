  • Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»
Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»

Батраков откажет «Зениту», так как хочет играть в Европе.

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что 20-летний футболист не перейдет в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Алексей интересен европейским клубам, в том числе «ПСЖ» и «Наполи».

– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?

– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет, или, конечно, следующий этап – хочется все-таки поехать в европейский чемпионат, – сказал Кузьмичев.

«Локо» летом ждет распродажа? С Карпукасом и Воробьевым не договорились, Батраков все ближе к Европе

В интервью Нобелю , Сафонов говорил , что у него нет агента , и у него без лишних присосок получилось перейти в ПСЖ. Лёша имей это в виду с кем ты имеешь дело и смотри на оферы Миранчуков.
В интервью Нобелю , Сафонов говорил , что у него нет агента , и у него без лишних присосок получилось перейти в ПСЖ. Лёша имей это в виду с кем ты имеешь дело и смотри на оферы Миранчуков.
Агента нету, но есть папа
Агента нету, но есть папа
При чем тут папа? Папа Матвея - детский тренер по баскетболу. Где он и где ПСЖ )))
Куда? В Црвену Звезду или Сьон? С нормальным клубом надо уметь вести переговоры, а Шпинев-Кузмичев это просто паразиты, которые присвоили себе молодёжку Локо
Куда? В Црвену Звезду или Сьон? С нормальным клубом надо уметь вести переговоры, а Шпинев-Кузмичев это просто паразиты, которые присвоили себе молодёжку Локо
В Сельту
Куда? В Црвену Звезду или Сьон? С нормальным клубом надо уметь вести переговоры, а Шпинев-Кузмичев это просто паразиты, которые присвоили себе молодёжку Локо
А клубы сами не могут работать что ли с молодёжкой чтобы не подпустить этих стервятников агентов? Ладно если им за 20+, но с молодыми то как то можно приструнить или нет?
У клиентов Шпинева-Кузмичева каждый раз одно тоже. Футболист играет в локо - подходит момент продления - Шпинев-Кузмичев начинают качать лодку и говорить про Европу - контракт не продлевается - игрок всплывает в какой-нибудь рандомной лиге и рандомном клубе, без перспектив и нормального контракта
- Алло, Зенит, мы вам отказываем.
- А кто это?
- Всё, некогда говорить, Европа на проводе.
- Алло, Зенит, мы вам отказываем. - А кто это? - Всё, некогда говорить, Европа на проводе.
Была бы возможность поставить 1000 плюсов, сделал бы)))
Ни одного предложения ни из Зенита, ни из Европы, а визг стоит...
Ни одного предложения ни из Зенита, ни из Европы, а визг стоит...
Пусть парень уедет отсюда в плюс-минус годное что-то
Ладно Батраков еще реально может показать себя в Европе, как минимум, попробовать. Это не игрок типа Захаряна, Тикнизяна или Чалова, которые с пафосом отказывают Зениту, а потом жидко какают в Европе. Даже Черышев, которые играл в сезоне по трети матчей, остальное лечился, но всё таки в Европе признавался, что зря отказал Зениту и что надо было конечно обязательно ехать когда приглашали. Сейчас почти для всех россиян Зенит это потолок, до которого они еще и не факт, что дотянутся.
Ладно Батраков еще реально может показать себя в Европе, как минимум, попробовать. Это не игрок типа Захаряна, Тикнизяна или Чалова, которые с пафосом отказывают Зениту, а потом жидко какают в Европе. Даже Черышев, которые играл в сезоне по трети матчей, остальное лечился, но всё таки в Европе признавался, что зря отказал Зениту и что надо было конечно обязательно ехать когда приглашали. Сейчас почти для всех россиян Зенит это потолок, до которого они еще и не факт, что дотянутся.
А на чём основаны ваши выводы, что он отличается от условного Захаряна? Вы просто так уверенно говорите
А на чём основаны ваши выводы, что он отличается от условного Захаряна? Вы просто так уверенно говорите
Батраков уже второй год показывает статистику к которой Захарян даже не приближался.
Чалов это игрок, который бил все пенальти и мог тем самым скрывать, что он не нападающий вовсе.
Тикнизян выдал хороший даже не один сезон, а полсезона.
100%-й агентский вброс! Зенит и не собирается покупать Батракова, а вопрос все равно связали с Зенитом! ))) Насколько известно - по Бвтракову нет ни одного предложения из клубов Европы (тем более - из топ-клубов!) и ни одного предложения от топ-клубов РПЛ! Вот и всё! ))
100%-й агентский вброс! Зенит и не собирается покупать Батракова, а вопрос все равно связали с Зенитом! ))) Насколько известно - по Бвтракову нет ни одного предложения из клубов Европы (тем более - из топ-клубов!) и ни одного предложения от топ-клубов РПЛ! Вот и всё! ))
Так сезон идёт,смысл сейчас о чем-то говорить.Трансферные окна закрыты.Даже если и есть какие-то контакты,то о них распространяться никто не будет.
Так сезон идёт,смысл сейчас о чем-то говорить.Трансферные окна закрыты.Даже если и есть какие-то контакты,то о них распространяться никто не будет.
Ну да, конечно, такой агент будет молчать о возможных контактах других клубов. Не смешите 😄
Да сразу же пустит слушок в СМИ - к гадалке не ходи. Набивать цену у нас по-другому не умеют, ибо не на чем...
Главное что бы не было так, что ну ещё годик в Локомотиве, а потом по классике вступление в сообщество, обычных российских паспортистов
Локомотив на сейле, Баринов ушел ,Карпукас, Воробьев и Батраков вероятно тоже уйдут
Локомотив на сейле, Баринов ушел ,Карпукас, Воробьев и Батраков вероятно тоже уйдут
Ну не только Локо Крылья доить например, пусть и их подоят
Ну не только Локо Крылья доить например, пусть и их подоят
А сами Крылья успешно доили Чертаново.
"На сегодняшний день да".
А на завтрашний?
Материалы по теме
«Локо» летом ждет распродажа? С Карпукасом и Воробьевым не договорились, Батраков все ближе к Европе
22 апреля, 14:14
«Батракову и Кисляку надо брать чемоданы, бежать на вокзал и ехать в Неаполь, «Наполи» – великий клуб. Хвича рискнул и играет в «ПСЖ». Канчельскис о хавбеках
20 апреля, 11:12
Батраков и Кисляк – в шорт-листе «Наполи». Итальянский клуб не подпишет обоих хавбеков («Мутко против»)
20 апреля, 08:29
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?». Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
25 апреля 2026, 13:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
11 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
12 минут назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
28 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
48 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
53 минуты назад
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Майнца», «Байер» сыграет с «Кельном»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
26 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
40 минут назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Встает вопрос о компетенции Челестини, когда тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем