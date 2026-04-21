Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что 20-летний футболист не перейдет в «Зенит».
Ранее сообщалось, что Алексей интересен европейским клубам, в том числе «ПСЖ» и «Наполи».
– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?
– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет, или, конечно, следующий этап – хочется все-таки поехать в европейский чемпионат, – сказал Кузьмичев.
Что делать с Челестини?20191 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
89 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- А кто это?
- Всё, некогда говорить, Европа на проводе.
Чалов это игрок, который бил все пенальти и мог тем самым скрывать, что он не нападающий вовсе.
Тикнизян выдал хороший даже не один сезон, а полсезона.
Да сразу же пустит слушок в СМИ - к гадалке не ходи. Набивать цену у нас по-другому не умеют, ибо не на чем...
А на завтрашний?