Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»

Ульви Бабаев: в «Динамо» штрафуют за красное.

Ульви Бабаев высказался о принципиальности противостояния между «Динамо» и «Спартаком ».

– Кто за карьеру в ЮФЛ, «Крыльях» и «Динамо» успел стать принципиальным соперником?

– Я считаю, что самый принципиальный соперник для «Динамо» – это «Спартак». Всегда, как себя помню, говорили: «Если ты приходишь в красном, то это штраф». Поэтому нельзя было приходить в красном.

– Как раз хотел спросить. Есть байка, что в «Динамо» ругают за красные бутсы, это правда?

– Да-да, так и есть. Это правда, – улыбаясь сказал полузащитник «Динамо ».