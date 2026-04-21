Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»
– Кто за карьеру в ЮФЛ, «Крыльях» и «Динамо» успел стать принципиальным соперником?
– Я считаю, что самый принципиальный соперник для «Динамо» – это «Спартак». Всегда, как себя помню, говорили: «Если ты приходишь в красном, то это штраф». Поэтому нельзя было приходить в красном.
– Как раз хотел спросить. Есть байка, что в «Динамо» ругают за красные бутсы, это правда?
– Да-да, так и есть. Это правда, – улыбаясь сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мяч Production»
39 комментариев
А Романцева и Карпина в тренеры брали...
Жизнь удалась, выходит раз в три матча на замену.
Так что можно поверить в шизу про красный цвет
Как уточняет Карпов, в случае успешного прохождения медкомиссии Бабаев подпишет с красно-белыми контракт до 2030 года.
просто оставлю это здесь))
А свинину?