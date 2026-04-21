  • Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»
Ульви Бабаев: «Для «Динамо» самый принципиальный соперник – «Спартак». В красном приходить нельзя – штраф»

Ульви Бабаев: в «Динамо» штрафуют за красное.

Ульви Бабаев высказался о принципиальности противостояния между «Динамо» и «Спартаком».

– Кто за карьеру в ЮФЛ, «Крыльях» и «Динамо» успел стать принципиальным соперником?

– Я считаю, что самый принципиальный соперник для «Динамо» – это «Спартак». Всегда, как себя помню, говорили: «Если ты приходишь в красном, то это штраф». Поэтому нельзя было приходить в красном.

– Как раз хотел спросить. Есть байка, что в «Динамо» ругают за красные бутсы, это правда?

– Да-да, так и есть. Это правда, – улыбаясь сказал полузащитник «Динамо».

Что делать с Челестини?20335 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мяч Production»
Если ты приходишь в красном, то это штраф...
А Романцева и Карпина в тренеры брали...
Ответ Сергей Круг
Если ты приходишь в красном, то это штраф... А Романцева и Карпина в тренеры брали...
Это, видимо, прерогатив нынешней ДЕБИЛЬНОЙ власти. Эххх... Это ж надо до такого дебилизма додуматься...
Ответ Сергей Круг
Если ты приходишь в красном, то это штраф... А Романцева и Карпина в тренеры брали...
И Мостовой стажировался.
А это не он практически шантажом про переход в Спартак выбивал контракт пожирнее из Динамо?
Ответ alexey102rus
А это не он практически шантажом про переход в Спартак выбивал контракт пожирнее из Динамо?
Именно!)
Ответ alexey102rus
А это не он практически шантажом про переход в Спартак выбивал контракт пожирнее из Динамо?
Подписал и выбил пожирнее.
Жизнь удалась, выходит раз в три матча на замену.
Динамо головного мозга !! Вот это комплексы !!!)
Ответ GG14
Динамо головного мозга !! Вот это комплексы !!!)
без шуток, у меня школьный друг играл в академии ЦСКА. Он говорил что всегда убивались в играх против Локо, Динамо, Спартака. Всегда это было принципиально даже на таком уровне

Так что можно поверить в шизу про красный цвет
Это ведь этот Ульрих зимой в Спартак собирался?
Спартак для всех соперник номер один!!!!
>>> Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев может перейти в «Спартак». По информации инсайдера Ивана Карпова, 21-летний футболист на днях будет проходить медобследование.
Как уточняет Карпов, в случае успешного прохождения медкомиссии Бабаев подпишет с красно-белыми контракт до 2030 года.

просто оставлю это здесь))
Борщ хотя бы можно есть ?
А свинину?
Ну, ну. А красноперый Карпин как в Динамо оказался)?
ты бы лучше о ЦСКА думал......
Динамики как вы там 50 лет без побед?
Материалы по теме
Степашин о том, как не дал Бабаеву перейти в «Спартак»: «Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Очень долго с отцом говорил, с ним, с агентом»
13 февраля, 16:50
Лещук о срыве трансфера Бабаева в «Спартак»: «Подколол – зарядил ему кричалку спартаковскую. Думал, продолжит, но он не выучил, видимо»
5 февраля, 12:26
Наумов о продлении Бабаева с «Динамо»: «В родном клубе больше перспектив для развития, переход в «Спартак» был бы ошибкой»
19 января, 02:39
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
3 минуты назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
25 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
36 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
52 минуты назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 09:59Фото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
